Joaquin Sánchez, padrino de la Ciberliga de la Guardia Civil

El futbolista y ahora presentador Joaquín Sánchez, en su polifacética carrera, ha incluido otra faceta: la de padrino de la V edición de la Ciberliga de la Guardia Civil.

"Ya sabéis que lo mío es el fútbol, pero estoy aquí para hablaros de otra cosa distinta", comienza Joaquín el vídeo de presentación de este evento. En él, recuerda que vivimos en una era digital y que nuestro día a día se desarrolla en el ciberespacio.

Esta nueva dimensión, reflexiona Joaquín, "ofrece nuevas posibilidades", pero también advierte que "presenta riesgos que no podemos olvidar". Es por ello, que la Guardia Civil, y Joaquín como padrino de esta nueva edición de la Ciberliga del Instituto Armado, "queremos ayudaros a mejorar vuestra formación en ciberseguridad". Por ello, invita a todos los estudiantes a participar en esta quinta edición. "¿Aceptáis el reto?", termina preguntando el ex futbolista.

La Ciberliga de la Guardia Civil es ana apasionante y divertida ciber competición para estudiantes universitarios y de formación profesional que se desarrolla a través de una perspectiva multidisciplinar: “hacking ético”, “derecho digital” y “comunicación”, donde los participantes tienen la oportunidad de mejorar sus capacidades de forma práctica y enfrentarse a los diferentes retos que simulan un incidente de ciberseguridad.

Tres categorías

Amateur competidor: para estudiantes universitarios o de formación profesional, nacionales e internacionales, con el objetivo de potenciar su talento. En la modalidad de individual, en la primera fase de la competición, cada participante se enfrentará a los retos de una de las tres disciplinas: técnica, legal o comunicación (según su elección en el momento de la inscripción). Los equipos (de 3 a 5 personas) se enfrentarán a un reto de naturaleza multidisciplinar, donde tendrán que demostrar su conocimiento sobre las disciplinas que conforman la ciberseguridad: hackingético, derecho digital y comunicación.

Amateur no competidor: para aquellas personas interesadas en disfrutar la experiencia de la ciber competición, pero que no reúnan la todos los requisitos exigidos en la categoría de competidor. Se pueden inscribir de forma individual como no competidores en una de las tres disciplinas técnica, legal o comunicación.

Profesional: orientada a equipos profesionales del ámbito de la seguridad y la defensa. Tendrán que enfrentarse a un reto puramente técnico (hackingético), acorde al nivel de expertos en la materia.

Preamateur: para estudiantes de 4º de la ESO, con el objetivo de concienciar en materia de ciberseguridad. Los equipos afrontarán un divertido ciber reto, donde podrán demostrar sus habilidades. Las tres modalidades se desarrollarán de manera independiente. No obstante los amateurs podrán compartir experiencias.