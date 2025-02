Juanma Moreno no aceptará el "ilusionismo contable" de Montero

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado este viernes una "financiación justa" con "euros contantes y sonantes" y no con "ilusionismo contable" y ha advertido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que Andalucía "no puede aceptar algo que no resuelve ningún problema, si ello supone traicionar el espíritu de igualdad del 28 de febrero".

Moreno ha lanzado este mensaje durante su discurso en el acto de entrega de los títulos de Hijos Predilectos y las Medallas de Andalucía con motivo del 28F en pleno debate político sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda autonómica y en presencia de Montero, que acude por primera vez a este acto en su nueva condición de secretaria general del PSOE-A.

"Quiero que Andalucía ejerza con plenitud toda la capacidad de autogobierno que nos reconoce la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Pero que nadie se engañe. Sin una financiación justa para nuestra tierra, sin los recursos que nos corresponden y que exigimos, el autogobierno de Andalucía se diluye y los derechos de los andaluces se limitan", ha advertido el jefe del Ejecutivo Andaluz.

Acto seguido, Moreno ha defendido que "Andalucía cumple con las obligaciones fiscales que nos marcan España y Europa y nuestro problema es la falta de recursos financieros", por lo que ha exigido "euros contantes y sonantes" porque, ha advertido, "el dinero que solo existe sobre el papel no paga carreteras ni construye hospitales ni colegios, sólo es ilusionismo contable".

El presidente de la Junta también ha pedido que "nadie confunda la solidaridad de Andalucía con ingenuidad" y ha proclamado que "es nuestra responsabilidad mantener la caja común de todos los españoles que sostiene el estado del bienestar y reivindicar una España sin privilegios, con los mismos derechos y obligaciones, en igualdad todos y cada uno de los españoles".

El presidente andaluz pidió "mimar a nuestra tierra" y "compromiso".

"Los andaluces siempre estaremos con la dignidad que representa el pueblo de Ucrania", señaló Moreno. El presidente reivindicó un "andalucismo" inclusivo. "Andalucía no quiere confrontación", defendió. Moreno pidió "una financiación justa" para que "el autogobierno" no se diluya y los derechos "no se limiten". "Andalucía cumple con sus obligaciones fiscales", señaló. Moreno exigió "igualdad de todos los españoles". "Andalucía no puede aceptar algo que rompe el espíritu del 28-F", dijo. "A los andaluces nos va bien con el diálogo, la mesura, el respeto y siendo como somos: una sociedad abierta, tolerante y serena. Que no nos trasladen la división de otros lugares. Andalucía no quiere confrontación ni otros malos hábitos políticos", dijo Moreno entre grandes aplausos en el Teatro de La Maestranza.