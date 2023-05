Juanma Moreno no espera "nada" de un Consejo de Ministros extraordinario "a 18 días de las elecciones"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció al anuncio de Pedro Sánchez de convocar un Consejo de Ministros extraordinario por la sequía: "Bienvenido sea, pero qué curioso que sea a 18 días de las elecciones", señaló. Moreno recordó que lleva años pidiendo medidas y que una desaladora tarda "cuatro años" en hacerse.

"Llevamos cuatro años en Andalucía hablando de sequía", apuntó Moreno. "En los dos encuentros que he tenido con el señor Sánchez, por escrito y verbalmente, le he hablado del problema que tenemos en las zonas más meridionales, en el sur de España", indicó el presidente andaluz. Moreno apuntó que "afecta a la riqueza de una zona de España" y "sin embargo, ni una zona obra" se ha hecho desde el Gobierno, declaró.

"Ahora mismo estamos haciendo obras de urgencia" por parte de "la Junta de Andalucía pese a que sólo tiene el 27% de las competencias y de la autoridad hídrica". "Hemos puesto 300 millones de euros que se están ejecutando y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no llega ni a 10 millones de euros", lamentó.

"Ahora se han dado cuenta de que han metido la pata y no se puede ir por la vida sin hacer políticas del agua", explicó Moreno, que lamentó "la soberbia". "Lo hemos visto con Doñana, incapaces de sentarse con un gobierno", dijo. "La respuesta es la soberbia, tire eso a la papelera y después hablaremos", indicó.

"Entre el negacionismo de unos y el no hacer nada de otros, estamos nosotros. En el medio, como siempre, en el centro. La sostenibilidad medioambiental tiene que venir acompañada de desarrollo económico, si no no hay sostenibilidad medioambiental y eso es lo que piensa la inmensa mayoría de la sociedad española", subrayó Moreno. El presidente andaluz, sobre Doñana señaló que van a cumplir con lo prometido con Doñana pero que sigue abierto a escuchar a los demás.

De vuelta al Consejo de Ministros, indicó: "No espero nada porque es un Consejo de Gobierno que es clarísimamente electoral para anunciar una batería de millones de euros que no se van a ejecutar. Una desaladora tarda una cinco años en hacerse. Un pantano tarde en torno a cuatro o cinco años en hacerse. Llevamos cuatro años y medio hablando de esto y ahora usted en plena campaña electoral hace un Consejo de Ministros extraordinario, bienvenido que reaccionen de una vez por todas a un gravísimo problema que tienen los agricultores, los ganaderos, la sociedad andaluza y española. Hay cientos de miles de personas que viven de la ganadería y la agricultura que están sufriendo la falta de políticas", señaló.

"No han hecho las desaladoras ni arreglado las que había, no han hecho los pantanos que habían prometido, no han hecho las transferencias de agua... ¿Dónde están las políticas hídricas?", cuestionó. Moreno insistió en que está "el negacionismo de unos", en referencia a Vox, que "niega una evidencia clara como el cambio climático" y "la indolencia, el no hacer nada" del Gobierno. "Tenemos que hacer cosas porque gran parte del desarrollo del país viene de la mano de los agricultores y ganaderos", añadió.