Lipasam alquilará camiones para recoger la basura ante la "cantidad de incidencias" de "una flota obsoleta"

la empresa municipal de limpieza, Lipasam, va a alquilar camiones --un máximo de seis, en principio-- para poder recoger la basura de los contenedores ante la "cantidad de incidencias" que se registran en esta flota específica de vehículos en la que el 84% está o "averiado" u "obsoleto". En estos momentos, hay quince camiones de recogida de basura de carga lateral --de una flota de 32 vehículos-- "parados" en las instalaciones de Lipasam.

Esta situación está provocando "retrasos" en la recogida de residuos. Por ello, el Ayuntamiento "está trabajando" para tramitar "de urgencia" el alquiler de varios camiones compactadores de carga lateral para poder solucionar "a la mayor brevedad posible los desbordes de contenedores de selectiva, ya que sólo están a pleno rendimiento un 16% de estos camiones".

Según los datos desglosados por el Ayuntamiento, en la actualidad, hay 32 vehículos de carga lateral, de los cuales, quince tienen más de 18.000 horas de funcionamiento y "es previsible" que, a finales del 2024, 17 equipos tengan en torno a 25.000 horas de funcionamiento y dos más alcanzarán esas cifras el año que viene.

Entre ellos, hay ocho compactadores que se recepcionaron entre septiembre de 2019 y febrero de 2020 que "están dando continuos problemas para prestar el servicio, dando lugar, por sus respectivos fallos a un bajo uso de éstos, a una sobrecarga de trabajo para el resto de la flota y un desgaste acelerado de estos equipos".

Es decir, de estos 32 vehículos, el 25% da averías "continuas" y el 59% "tienen más horas de funcionamiento de las recomendables para su antigüedad". Además, se ha incorporado más personal al servicio de talleres --del plan de sustituciones de verano-- con el único objetivo de mejorar esta situación y agilizar el retraso existente en la recogida de residuos de los contenedores.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este miércoles en declaraciones a los medios tras visitar la obra de ampliación del tranvía en Nervión que el Ayuntamiento está analizando presupuestos para poder tomar esta medida extraordinaria con la que dar una solución provisional --hasta la licitación y ejecución de nuevas inversiones-- al "mal estado de la maquinaria".

"Esto pone de manifiesto que teníamos razón cuando denunciábamos que en Lipasam pasaban dos cosas: una mala dirección y una falta de planificación tanto de personal como de inversiones en maquinaria, que no se han hecho en los últimos ocho años", ha sostenido el regidor hispalense.

Sanz ha llamado la atención igualmente sobre los talleres de Lipasam, que "no funcionan de manera correcta". Esto significa, ha subrayado, que en las instalaciones de la empresa municipal de limpieza, al día, se acumula "tal cantidad de incidencias" que hace que el servicio de recogida de basura no se pueda prestar con normalidad en los barrios, ya sea porque la maquinaria es antigua o porque la nueva no se puede reparar por las disfuncion