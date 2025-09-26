Acceso

Andalucía

El tiempo

Llega el fin de semana, se mantienen las temperaturas

Continúa la tendencia de temperaturas agradables en toda la región

Otoño en el Hayedo de Monasterio de Hermo
El otoño deja de momento temperaturas suaves Miguel Cuesta/Guía Repsol
  • Manuel Weiss
    Manuel Weiss
Creada:
Última actualización:

El termómetro en Andalucía parece abonado en los últimos días a una misma tendencia; mañanas frescas y agradables, un calor nada exagerado al mediodía y refresco progresivo con la caída de la noche. Con la llegada del fin de semana, todo parece indicar que nada cambiará. Las temperaturas se mantendrán sin cambios este viernes o localmente con ascensos, llegando a los 32 grados de máxima en Córdoba y Sevilla.

Los cielos amanecen con intervalos nubosos en la vertiente mediterránea, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde en las sierras y poco nubosos en el resto.

Soplarán vientos flojos variables, que serán de levante moderado en el Estrecho.

