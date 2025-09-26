Llega el fin de semana, se mantienen las temperaturas

El termómetro en Andalucía parece abonado en los últimos días a una misma tendencia; mañanas frescas y agradables, un calor nada exagerado al mediodía y refresco progresivo con la caída de la noche. Con la llegada del fin de semana, todo parece indicar que nada cambiará. Las temperaturas se mantendrán sin cambios este viernes o localmente con ascensos, llegando a los 32 grados de máxima en Córdoba y Sevilla.



Los cielos amanecen con intervalos nubosos en la vertiente mediterránea, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde en las sierras y poco nubosos en el resto.



Soplarán vientos flojos variables, que serán de levante moderado en el Estrecho.