Precio de la luz hoy, viernes 26 de septiembre, por horas: este es el mejor momento del día para encender el lavaplatos

Repunte en el precio de la luz para este viernes 26 de septiembre. El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) ha registrado un precio medio de la luz para el viernes de 91,65 euros por megavatio hora (MWh), un aumento con respecto a los 79,4 euros por MWh que se vieron este jueves.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este viernes 26 de septiembre?

Será entre las 21:00 y las 22:00 horas, como es habitual, cuando es desaconsejable encender aparatos o electrodomésticos de alto consumo. Será en ese lapso horario cuando el megavatio hora registre un pico de 72,5 euros: si puedes encender el lavaplatos o el horno en otro momento lo notarás en la factura.

Por el contrario, hay un amplio abanico de horas en el mediodía, en especial entre las 14:00 y las 15:00 horas, en el que podrás aprovechar para consumir. El valle deja pozos de hasta 21,56 euros por megavatio hora.

Precio de la luz por horas hoy, viernes 26 de septiembre