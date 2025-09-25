Carrefour adelanta las Navidades y lanza un producto viral

Las Navidades parecen adelantarse cada año un poco más. A escasos días de que termine septiembre, los supermercados más importantes han comenzado a llenar sus lineales con artículos propios de diciembre. Entre polvorones, panettones y dulces de almendra, se ha colado una novedad que ha hecho que muchos clientes se detengan frente al estante con una mezcla de sorpresa y nostalgia.

No es la primera vez que ocurre, pero cada temporada la situación genera debate: los turrones aparecen en los supermercados cuando los termómetros aún marcan temperaturas propias del final del verano. Para algunos es un gesto práctico que facilita las compras anticipadas; para otros, una invasión prematura del espíritu navideño que les roba parte de la magia.

La primera gran apuesta de este otoño llega de la mano de Carrefour, que ha decidido dar un giro inesperado a la tradición. No hablamos del clásico turrón duro ni del de almendra blanda, tampoco de sabores ya consolidados como chocolate con almendras o yema tostada. Lo que ha generado tantas conversaciones es un dulce que conecta directamente con los recreos de los años 80 y 90, esos en los que un envoltorio rosa fosforito era sinónimo de merienda divertida.

El secreto ya ha sido revelado: Carrefour, en colaboración con El Almendro, ha puesto a la venta el turrón de Pantera Rosa. Su precio inicial es de 6,99 euros, aunque la cadena francesa ofrece una segunda tableta a 4,66 euros.

Turrón Pantera Rosa Carrefour

Con la temporada navideña en plena cuenta atrás, lo único evidente es que el marketing de la nostalgia vuelve a funcionar. Y, al ritmo que van los supermercados, quizá no tardemos en ver los primeros roscones mientras todavía sigamos cambiando la ropa de verano por la de invierno.