¿Qué santo se celebra hoy, 26 de septiembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy viernes 26 de septiembre

San Juan de la Cruz - Poeta y místico español, cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos y conocido por su profundo amor a Dios y su vida de contemplación.

- Poeta y místico español, cofundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos y conocido por su profundo amor a Dios y su vida de contemplación. Beato Álvaro de Córdoba - Fundador de la Congregación de los Mínimos, dedicada a la vida comunitaria y la oración.

- Fundador de la Congregación de los Mínimos, dedicada a la vida comunitaria y la oración. San José de Cupertino - Conocido por sus levitaciones durante la oración, es el patrono de los estudiantes y los examinados.

San Cosme y San Damián: Vida y pontificado

San Cosme y San Damián fueron dos hermanos gemelos nacidos en Asia Menor, probablemente en el siglo III. Ambos se formaron como médicos y se ganaron la reputación de ser curanderos competentes y compasivos. La leyenda dice que, a pesar de ser médicos, nunca cobraron a sus pacientes, lo que les valió el título de "médicos sin oro". Su trabajo se caracterizó por una profunda vocación de servicio, ayudando a los enfermos y desposeídos, y realizando numerosos milagros en el proceso.

Canonización y legado

La canonización de San Cosme y San Damián no se llevó a cabo de manera formal como en el proceso que se sigue actualmente; en cambio, fueron venerados desde tiempos muy antiguos. Se cree que su culto comenzó a extenderse ya en el siglo IV, y su festividad fue incluida en el calendario litúrgico en el siglo IX. Fueron proclamados santos por su vida ejemplar y por el impacto de sus milagros, especialmente en la comunidad cristiana que los veneraba.

El legado de San Cosme y San Damián perdura en la devoción popular y en su influencia sobre la medicina y la caridad. Son considerados los patrones de los médicos y de la medicina, y su festividad, celebrada el 26 de septiembre, es una ocasión para que los profesionales de la salud reflexionen sobre su vocación y servicio. Además, muchas iglesias, hospitales y organizaciones de salud llevan su nombre en honor a su dedicación y generosidad.

Exilio y muerte

Según la tradición, San Cosme y San Damián fueron arrestados y condenados a muerte por su fe cristiana. En el relato más común, fueron torturados y, finalmente, decapitados en la ciudad de Ciro, en Siria, alrededor del año 287 d.C. Sus cuerpos fueron enterrados en la misma ciudad, y su culto se propagó rápidamente por todo el Imperio Romano. A través de los siglos, su historia ha sido una fuente de inspiración para médicos y fieles que buscan emular su compasión y dedicación al prójimo.