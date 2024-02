«El agua es un recurso limitado que puede faltar en nuestras casas»

La situación hídrica de la provincia de Málaga es, a día de hoy, una de las principales ocupaciones y preocupaciones de las administraciones públicas que, encaran la inminente Semana Santa, con la esperanza de que pueda llover aun a sabiendas de que las precipitaciones puedan tener consecuencias negativas para el sector turístico.

Con todo, se apela a la necesaria concienciación a la hora de fomentar el ahorro de un bien escaso que ha hecho desplomarse los niveles de facturación del sector agrícola y ganadero además de tener importantes consecuencias en otros segmentos de la sociedad.

En este sentido, el delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano advierte de que «es un recurso limitado que en algún momento puede faltar en nuestras casas» para incidir en la importancia de poner en marcha campañas en materia de conciencia al argumentar que «mientras abramos un grifo y salga agua es difícil mentalizarse, pero hay que asumir que es un bien finito».

A este respecto, conmina a los ayuntamientos de la provincia, con independencia de la gravedad de la situación que atraviesen, a que desplieguen «esas acciones de concienciación que no sólo han de ir dirigidas a la ciudadanía, sino también a grandes demandantes de recursos hídricos como pueden ser los hoteles». «Hay que preservar el poco agua que tenemos en una sequía pertinaz que está teniendo un impacto muy negativo en la sociedad», recalca.

Fernández Tapia-Ruano pone en valor el «compromiso» del gobierno andaluz para combatir la situación hídrica de Málaga «que es una de las grandes beneficiarias de las medidas recogidas en el cuarto decreto de sequía» aprobado recientemente en Consejo de Gobierno.

«Se está trabajando en tiempo record», con medidas encaminadas a ayudar, entre otros «al sector subtropical, toda una potencia económica de Andalucía, principal productor y exportador a Europa, y que necesita más que nunca la ayuda necesaria para poder atender en condiciones la creciente demanda de producto que existe en todo el continente».

Para el delegado malagueño, «es muy necesario que el ciudadano y el consumidor comprendan que estamos ante momentos de emergencia climática y sequía pertinaz, en un año que es ya el quinto que acumulamos de manera consecutiva precipitaciones por debajo del treinta por ciento de la media histórica».

En este punto, recuerda que «ya el pasado verano, sugerimos la necesidad de cortar el agua de los grifos de las duchas de playa: no era un capricho, no hacerlo hubiera supuesto no tener agua para beber en algunos sitios».

«No son medidas fáciles para adoptar” por parte de las administraciones públicas si bien son «más que necesarias porque la situación así lo requiere».

Costa del Sol Occidental

La zona occidental de la provincia de Málaga no es ajena a la excepcional situación hídrica que ha propiciado que desde la empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, se haya adoptado una serie de medidas en materia de concienciación ciudadana y otras de carácter prohibitivo.

Entre otras, se establece la prohibición del riego con agua potable de parques y jardines públicos y privados, de campos de golf, baldeos tanto públicos como privados, llenado y rellenado de piscinas –salvo autorizaciones excepcionales que conceda la comisión de sequía–; limpieza de vehículos –exceptuando establecimientos autorizados–; fuentes y lagos sin circuito de agua cerrado o surtidores y duchas públicas.

Además, el ente público tiene previsto reducir la presión del agua en los once municipios sobre los que tiene competencias a partir del miércoles 21 de febrero.

El organismo supramunicipal regulará, a través de los operadores locales, el suministro de forma gradual y generalizada en las redes municipales de abastecimiento para tratar de aliviar en la medida de lo posible el consumo del embalse de La Concepción, ubicado en el municipio de Istán y del que se abastecen las localidades integradas en el órgano mancomunado.

Desde la Mancomunidad de Municipios no se descarta implementar limitaciones para el consumo de agua en tramos nocturnos que podrían desarrollarse entre las 00:00 y las 06:00 horas para, a partir de ese horario restablecer el suministro de forma progresiva.

No en vano, la Costa del Sol Occidental se encuentra en situación de «excepcional sequía y escasez grave» tras la orden de la Comisión de Sequía de la Junta de Andalucía publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma el 30 de octubre.

Establecer una máxima de 160 litros al día por habitante es otra de las nuevas medidas recientemente implantada por la Gestión de la Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas en los sistemas declarados de excepcional sequía y escasez grave, como son Guadalhorce-Limonero y Axarquía-Viñuela, además de la Costa del Sol Occidental.