Detenido en Málaga el 'asaltante del ascensor'

Un hombre de 45 años, conocido como el 'asaltante del ascensor', ha ingresado en prisión provisional por orden judicial tras ser detenido por la Policía Nacional en Málaga por haber robado supuestamente a nueve mujeres, la mayoría de edad avanzada.

La investigación policial apunta a que a que el hombre se ofrecía a las víctimas a compartir el ascensor y, una vez en el interior de la cabina, les arrebataba el bolso, según ha informado este lunes la Policía en un comunicado.

El primero de los robos ocurrió hace unos días en un portal de la avenida de la Aurora de la capital malagueña donde, según la denuncia, una mujer de 68 años recibió golpes en el rostro y un brazo por parte de un desconocido con el que había tomado un ascensor en el edificio donde reside. El asaltante logró apoderarse de su bolso tras un tenso forcejeo.

Los agentes aglutinaron nuevas denuncias por robo, todas con un mismo procedimiento y mujeres como víctimas, la mayoría de edad avanzada, que fueron abordadas siempre en el interior de portales de viviendas.

Según la Policía, el sospechoso habría dejado "un reguero de víctimas a su paso" en varias calles de la ciudad.

Tras ser identificado con la colaboración de las perjudicadas, los investigadores establecieron un dispositivo para localizar al presunto autor de los asaltos, que resultó ser un "viejo conocido" de los investigadores.

Los agentes lograron arrestar al sospechoso el pasado 10 de octubre, el cual ingresó en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.