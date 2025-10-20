¿Cuándo volverán las lluvias a Andalucía?

Andalucía espera precipitaciones en casi toda la región durante el sábado y el domingo y una bajada leve de temperaturas a causa de la lluvia que se prevé después de un arranque de otoño marcado por temperaturas veraniegas. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha señalado que para el sábado y el domingo se espera la llegada de un frente que "probablemente daría lluvia entre la mitad del sábado y el domingo en casi toda Andalucía", aunque ha matizado que "no dejaría grandes cantidades".

Entre el lunes y el miércoles, se espera un frente que dejará lluvias en "toda la Sierra Morena y en las Subbéticas cordobesas, Sierra Sur de Sevilla y en la Sierra de Huelva", aunque el miércoles, en concreto, se espera que disminuyan, mientras que el jueves y el viernes "no se esperan precipitaciones".

Por otra parte, las temperaturas máximas van a bajar el próximo martes y empiezan a subir el miércoles, pudiéndose alcanzar los 32 grados el viernes. No obstante, a causa de las lluvias, se espera que para el fin de semana las temperaturas "vuelvan a descender debido a las lluvias", con 28 grados de máxima. En cuanto a los vientos no se espera que se dejen notar "de forma especial", aunque puede que se presenten de "intensidad moderada, sobre todo, cuando pasen estos frentes" lluviosos.