El Instituto Nauta cumple diez años entre Málaga y América

Bajo la dirección de su presidente, Francisco S. Guitard, y respaldado por sus comprometidos colaboradores, el Instituto Nauta de Málaga se ha convertido en un referente internacional a través de diez años trabajando en la promoción del conocimiento, la tecnología y la cultura, logrando conectar a Hispanoamérica y EEUU con el mundo a través de tres grandes pilares culturales: Historia, Gastronomía y Música.

Guitard, cuyo centro de trabajo reside en Málaga, ha establecido conexiones con importantes centros de Hispanoamérica y los EEUU con el objetivo de rescatar los lazos de unión entre la herencia española en las Américas. A tal efecto, explica: “El legado del Instituto Nauta es hoy una realidad tangible que conecta el pasado, el presente y el futuro de nuestras sociedades. El Instituto Nauta no solo rescata la historia y la tradición, sino que también promueve el entendimiento entre culturas, generando un impacto social y cultural duradero que trasciende fronteras”.

El Instituto Nauta también ha llevado a cabo publicaciones, ediciones facsimilares y exposiciones internacionales en España, Perú y EE. UU., reforzando su compromiso con la difusión del conocimiento y la diversidad cultural en el mundo. Uno de sus proyectos iniciales, hace ahora diez años, ha tenido que ver con rescatar el pasado a través de la innovación en el campo de la investigación.

La Historia: Rescatar el Pasado a Través de la Innovación

El proyecto La Florida, Archivo Interactivo de las Américas se ha consolidado como líder internacional en el estudio de la historia mediante una metodología digital e interactiva sin precedentes. Galardonado por instituciones como los National Archives de EE. UU., el Public History Council of US, la US National Archivist Association y el Florida Trust for Historic Preservation, este innovador archivo presenta los datos históricos “tal cual fueron”, basándose en documentación original conservada en los archivos mediante estudios prosopográficos. Una actividad investigadora que se realiza desde la Universidad del Sur de la Florida, St. Petersburg.

Cartel del Camino de Santiago vinculado a América La Razón

Otra actividad ya consolidada, desde hace cuatro años es el denominado CAMINO. En su afán de cohesión cultural, el Instituto Nauta ha puesto en marcha, junto a la Iglesia Católica, el proyecto Camino de las Américas, la extensión oficial del Camino de Santiago en el Nuevo Mundo. Este proyecto, con sede en St. Augustine, Florida —capital del Camino de las Américas— vertebra espiritual y culturalmente el continente americano. Siguiendo las rutas originales de los virreinatos, este Camino no solo simboliza un viaje de conocimiento y autorrealización, sino también un diálogo profundo entre culturas.

La más reciente actividad del Instituto Nauta es el denominado ‘Plan de Recuperación de la Vida y Obra de Frank Rebajes: Un Dominicano Singular’. Un personaje a rescatar en República Dominicana, que tuvo un papel destacado como joyero y escultor. Dicho Plan contempla varios aspectos: Un ensayo biográfico. Un documental, que será presentado en el próximo Festival de Cine en español de Málaga. Exposición de joyería y esculturas de Rebajes, que se hará en colaboración con la Fundación Picasso y tendrá exhibiciones en Málaga, Santo Domingo y Nueva York.

Este nuevo Plan busca no solo revivir la memoria de Frank Rebajes sino también posicionar su obra como un puente entre culturas y épocas, reflejando su trascendencia más allá del tiempo y geografía. Se enmarca en la trayectoria de los proyectos que viene realizando del malagueño Instituto Nauta al estar cumpliendo su primera década de actividades.

El programa de la diversidad culinaria La Razón

La Gastronomía: Un Viaje de 500 Años de Sabor

El Instituto Nauta lidera la creación de la First Coast Region entre los estados estadounidenses de Florida y Georgia, un proyecto que celebra casi 500 años de diversidad culinaria. Conectado con el citado Archivo Interactivo de La Florida, en dichas regiones cobra vida la diversidad culinaria, al mostrar la riqueza histórica de su gastronomía, como nunca antes.

En esa misma línea de revalorización cultural, el Instituto Nauta ha impulsado una innovadora iniciativa de producción audiovisual e interactiva, que ha logrado crear formatos premiados internacionalmente, convirtiéndolos en piezas de culto en sus respectivos sectores.

Un ejemplo paradigmático es la película Club de Cantineros, una obra que no solo narra más de 150 años de historia de los destilados, sino que pone en valor el rol central de los países hispanos en la escena internacional de la coctelería. Esta producción, que combina testimonio, historia y creatividad en cada fotograma, ha sido aclamada mundialmente con tres premios internacionales, destacándose los del Festival de Cine en español de Málaga, el Festival de Cine de St. Augustine, Florida y el prestigioso Festival de Cine de Hawái.

Guitard asegura: “El Instituto Nauta, ha sabido identificar de forma creativa y vanguardista puntos de unión entre culturas y tradiciones. A través de los cócteles y la coctelería, ha construido un formato audiovisual que, además de ser premiado, posee un valor testimonial incalculable, documentando momentos y protagonistas clave que han transformado este arte en un emblema cultural”. Y subraya: "Hasta el mejor de los 'escoceses' tiene un toque hispano porque está curado en barrica de Jerez".

Cartel del Revolutionary Festival La Razón

La Música: Una Celebración de la Diversidad

A través del Revolutionary Festival, que se celebra en St. Augustine, el Instituto Nauta participa cada año en la celebración de la nación estadounidense. Bajo el lema, “Celebremos el cumpleaños de la nación a través de la diversidad, la música y la gastronomía”, este festival se ha convertido en un espacio de encuentro que fortalece los lazos entre culturas a través de experiencias inéditas. Especialmente, el próximo año 2025 en el 250º aniversario del nacimiento de EEUU, coincidiendo con la festividad del 4 de julio, el Instituto Nauta de Málaga estará presente representado lo que España dio a los EEUU en la gesta de su independencia, donde tuvo especial relevancia la ayuda militar de otro gran malagueño: Bernardo de Gálvez.