El Melillero sólo quería asustar a su ex pareja y dice que confundió agua fuerte con ácido

José Arcadio D.N., alias el Melillero, acusado del intento de asesinato con ácido de dos mujeres, una de ellas su exnovia, en la localidad malagueña de Cártama ha reconocido el ataque pero ha negado que intentara matarlas, "solo quería darle un susto", en referencia a su expareja.

El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados, junto al Melillero, se han sentado otras cinco personas más, entre ellas la que presuntamente arrojó a las jóvenes un bote de un litro de ácido sulfúrico a través de la ventanilla del conductor en el que iban las dos mujeres, todo ello por orden del procesado principal.

El Melillero, que solo ha respondido a las preguntas del fiscal y su defensa, ha mantenido que no que tenía intención de matarla ni causarle ningún daño, aunque ha reconocido que quería arrojarle "agua fuerte" a su coche para darle un susto ya que la víctima se negaba a hablar con él.

Ha negado que estuviera obsesionado con ella así como que liderara una organización criminal dedicada principalmente al tráfico de drogas y ocasionalmente a delitos contra el patrimonio y que él actuaba como jefe y los demás procesados cumplían sus órdenes, como mantiene el fiscal.

Durante su declaración, ha insistido en que no hubo un plan preconcebido con el fin de atentar contra la vida de su expareja y también ha negado que la hubiera amenazado de muerte en los días previos.

Ha mantenido que otro procesado fue quien realizó la compra del ácido sulfúrico y que él no tenía constancia de que contuviera dicha sustancia, como tampoco los efectos que podría causar, "yo dije de darle un susto con agua fuerte y que lo echara al coche, no dentro del vehículo", además ha relatado que él no podía saber que las víctimas fueran con la ventanilla bajada ya que hacía frío porque era invierno.

Durante toda la declaración ha mantenido que él iba conduciendo el coche y que fue otro acusado, conocido como el Poti, el que arrojó el líquido, extremo que ha negado dicho procesado que ha mantenido que el Melillero le obligó a ir en el vehículo pero que en ningún momento lo arrojó él.

Poti, al igual que el resto de acusados, se ha declarado inocente y ha mantenido que aunque iba en el vehículo el ácido lo arrojó el Melillero, "yo iba en el coche porque me obligó tras darme un golpe con una pistola en la cabeza, quería que yo lo arrojara pero me negué", ha insistido en numerosas ocasiones.

Ha asegurado que el Melillero, un día antes de los hechos, le enseñó una foto de la exnovia y le dijo que le tenía que arrojar el líquido y que aunque no sabía lo que contenía el bote entendía que era algo para hacerle daño. También ha asegurado que horas antes de los hechos le dijo a su exnovia que la tenía que matar.

Poti ha relatado al Tribunal que lo escogieron a él porque le dijeron que se había chivado de una cosa y que por ello tenía que hacer el trabajo, "yo me tenía que comer el marrón", pero ha dicho que aunque sigue con miedo por las consecuencias hoy quería decir toda la verdad.

El procesado que compró el ácido ha mantenido que lo adquirió por encargo de el Melillero, aunque ha mantenido que él en ningún momento sabía para qué era: "yo le hacía en ocasiones recados para ganarme un dinero. No sabía a qué se dedicaba pero sospechaba por el nivel de vida que al narcotráfico". Esta declaración se contradice con la de el Melillero que ha dicho que él en ningún momento pidió comprar el ácido y que fue el Poti quien lo encargó.

El ministerio público ha pedido 51 años y 6 meses de prisión para el Melillero y mantiene en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE, que cometió los hechos con la finalidad de atentar contra la vida de su expareja y todo ello causándole "el dolor más extremo y con expreso desprecio a su género femenino" y con el fin de la "humillación, dominación y subordinación".

El ataque se produjo el 12 de enero de 2021 y el fiscal mantiene que los hechos se produjeron tras un plan preconcebido (tanto en la ejecución como en la evasión posterior) y de acuerdo con los otros procesados