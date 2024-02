Richard Ford: "Todo lo que escribo tiene una dimensión política"

La Sala Unicaja de Conciertos María Cristina acogió ayer la inauguración de la tercera edición del Festival Literario de América y Europa “Escribidores”, que corrió a cargo de los reconocidos escritores Richard Ford y Juan Gabriel Vásquez. El festival, que se extenderá hasta el 10 de febrero en todas las provincias españolas, arrancó bajo el lema “El poder y la palabra”, sobre el que se articularán un total de 18 encuentros en los que intervendrán una treintena de autores, críticos literarios y periodistas especializados.

Eduardo Lago, novelista, crítico literario y traductor fue el encargado de conducir el coloquio “Desafiando al poder. El contexto social de la palabra”, entre Ford y Vásquez. Además de abordar cómo llegaron a la literatura y las claves de sus trayectorias, los autores americanos reflexionaron desde la óptica del escritor y la capacidad revulsiva de las letras para superar algunos retos comunes a América y Europa. Ford, autor del premio Pulitzer “El día de la Independencia”, confesó que no acabó su primer libro hasta los 19 años. "No terminé un libro hasta que fui adolescente", señaló el escritor norteamericano, que explicó que "era disléxico, nadie de mi familia leía y ni siquiera habían ido a la universidad". Sin embargo, todo ello no le impidió ser uno de los escritores estadounidenses más aclamados en la actualidad. Ford citó una frase de Paul Éluard –"hay otros mundos, pero están en este"– que le sirvió para darse cuenta de que "ese mundo mejor para salir de una vida ordinaria" estaba en sus manos, en referencia a los libros. Por su parte, el autor colombiano aseguró que no tiene "ningún recuerdo en el que no tuviera un libro en la mano", aunque confesó que siente que los jóvenes "ya no leen los libros de aventura" con los que él encontró su vocación literaria.

Respecto a sus influencias literarias, Ford fue tajante y explicó que aunque en la cultura norteamericana "hay que decantarte por Hemingway o Faulkner", en él residen las dos influencias, por lo que "no voy a elegir", espetó. Para Vásquez la idea de que la "influencia literaria es involuntaria" no existe y explicó que los escritores "tienen un instinto" que les ayuda "a elegir al maestro que quieren contratar". Puso de ejemplo a Gabriel García Márquez, que aunque en un principio estaba más influenciado por Faulkner, después se decantó por Hemingway. Asimismo, contó que Mario Vargas Llosa ha sido una de sus influencias más importantes y mencionó obras como "La ciudad y los perros", del premio Nobel, o "El viejo y el mar", de Hemingway, como "la generación del periodo de entreguerras" que le motivó a convertirse en escritor.

Por otro lado, Vásquez manifestó que el momento en el que se dio cuenta "que la literatura constituía una vocación en la que poder vertebrar" su vida fue cuando estudiaba derecho porque, según explicó, "si quieres ser escritor y eres latinoamericano, primero tienes que estudiar derecho". Ford recordó que no era bueno en sus estudios, un hecho que, junto al impulso de la que es ahora su mujer –Kristina Hensley–, le ayudo a reconocer en la literatura un lugar "disponible para mi".

Richard Ford y Juan Gabriel Vásquez durante el coloquio celebrado con motivo de la inauguración del festival literario de Fundación Unicaja Fundación Unicaja

Preguntados por los retos que implica escribir una novela larga, Ford aseguró que es una tarea "difícil", pero que no se puede "quejar" porque lo hace con vocación, "algo que elegimos deliberadamente", insistió. Vásquez lo catalogó como "agotador" porque "es muy complejo contener en la cabeza todo lo que ocurre dentro de una novela". Al contrario, ambos mostraron admiración por las novelas cortas. "Me encanta escribir novelas cortas", comentó Ford, que explicó que cuando alguien abre alguno de sus libros busca una razón para "parar de leer" y su trabajo es que "no lo haga y llegue al final". No obstante, el escritor estadounidense declaró que no le gusta "hablar de cómo escribo mis libros" para no sentar cátedra sobre la mejor manera de hacerlo. "No me gusta mucho pensar en las dificultades. Lógicamente, tengo que estar ahí, he fracasado en todo lo demás", confesó Ford.

Respecto a la responsabilidad con la historia, Vásquez se mostró contundente al decir que "la política es una forma de imponer una visión sobre el presente y el futuro". Para él, "las novelas han sido un lugar en la que se separa esa verdad monolítica", una cuestión que le ha impulsado a escribir ficción. "Escribo ficción por muchas razones. Una de ellas es para construir un espacio desde el que podamos iluminar y visibilizar algunas verdades que hemos podido no saber", sostuvo.

En el ámbito de la ficción, ambos autores volvieron a mostrar su amor por la literatura y todo aquello que les permite ser escritores. "La literatura es la manera de renovar nuestro mundo emocional", afirmó Ford. Al hilo de esta afirmación, Vásquez aseguró que "la única manera en la que podemos vivir más de una vida" es a través de la ficción.

Por último, en lo que respecta al papel político de los escritores, Vásquez abogó por "no juzgar" cuando se escribe una novela para "crear un vehículo" en el que el autor se mantenga al margen y el lector sea libre. Por su parte, Ford expuso que "todo lo que escribo tiene una dimensión política", ya que el simple hecho de decidir cualquier aspecto para que "el lector se fije en algo en concreto", implica, bajo su opinión, "condicionarlo".

Al encuentro acudieron también el presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, José M. Domínguez; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el secretario general para la Cultura de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Salomón Castiel; el director de la Fundación Internacional para la Libertad, Álvaro Vargas Llosa, y el director del festival y de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola.

El Festival

Este festival literario sirve un año más como puente entre América y Europa para acercar a todas las provincias de Andalucía el mundo de las letras y todo lo que entraña este ámbito de la cultura. A través de un cartel conformado por una treintena de reconocidos autores, críticos literarios y periodistas especializados, se darán cita del 7 al 10 de febrero los norteamericanos Joyce Carol Oates (de manera virtual), Chloe Aridjis e Hisham Matar, las mexicanas Brenda Navarro y Lydia Cacho, la cubana Zoe Valdés, los argentinos Rodrigo Fresán y Pola Oloixarac, y los españoles Ray Loriga, Rosario Villajos, Javier Moro, Ignacio Martínez de Pisón, Sergio del Molino, Esther García Llovet, Félix de Azúa y Antonio Orejudo, entre otros.

“Escribidores” es una palabra profundamente "vargallosiana" que nace del título de una de las novelas más emblemáticas de Mario Vargas Llosa: 'La tía Julia y el escribidor'. 'Escribidores' nació persiguiendo su ejemplo de excelencia intelectual y de brillantez creativa, y desde su nacimiento ha perseguido "aunar tradiciones literarias tan complejas y ricas como son la de América y Europa, escalando hasta lograr este año dar con su edición más ambiciosa y congregar a algunos de los mayores escritores del mundo".

Tendrá como sedes en Málaga la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, el Museo Picasso Málaga, el Centro Cultural La Malagueta, el Centro Cultural La Térmica, el Centre Pompidou de Málaga, la Biblioteca Pública de Alhaurín de la Torre 'Antonio Garrido Moraga'; y en el resto de provincias en el Centro Fundación Unicaja de Almería, de Sevilla y de Cádiz; el Museo Íbero de Jaén, la Filmoteca de Córdoba y las Bibliotecas Provinciales de Huelva y Granada.

Todos los encuentros del III Festival Literario de América y Europa “Escribidores” son de entrada libre hasta completar aforo. Asimismo, los encuentros del festival en Málaga podrán seguirse en directo o grabados en el canal de YouTube de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales https://www.youtube.com/culturacuenta.

Programación

En Málaga, el programa 'Escribidores' sigue este jueves a las 12.00 horas en la Biblioteca Pública 'Antonio Garrido Moraga' de Alhaurín de la Torre, con el encuentro con Juan Gabriel Vásquez y Chloe Aridjis que modera Isabel Guerrero; y a las 18.00 horas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga con el encuentro con Joyce Carol Oates (online) que modera Raúl Tola.

También tendrá lugar a las 19.30 horas en el Centro Cultural La Malagueta la charla 'Censura y autocensura. La libertad del escritor' con Ignacio Martínez de Pisón y Zoé Valdés que modera Laura García Torres.

El viernes a las 12.00 horas en el Auditorio del Pompidou será el encuentro con Sergio Ramírez que modera Lydia Cacho; a las 18.00 horas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del MPM la charla 'Ficción y realidad. El mundo actual a través de la novela', con Rodrigo Fresán y Esther García Llovet, con Almudena Vidorreta como moderadora.

A las 19.00 horas en el Centro Cultural La Térmica será el Encuentro con Brenda Navarro que modera Antonio Javier López y a las 19.30 horas en el Centro Cultural La Malagueta 'La función del escritor. La literatura como generadora de cambio social', con Hisham Matar e Félix de Azúa, que modera Antón Castro.

El sábado es el turno del encuentro con Ray Loriga que modera Lydia Cacho y que tendrá lugar a las 12.00 horas en el Auditorio del Pompidou; y a las 18.00 horas en el Museo Picasso se tratará la 'Tecnología, populismo y desinformación. La novela ante los nuevos poderes', con Antonio Orejudo y Javier Moro, que modera Darío Lopérfido.

A las 19.30 horas en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina será la entrega de galardones como el Premio Escribidores a la Difusión Cultural a Luis García Montero, el Premio Escribidores a la Trayectoria Literaria a Sergio Ramírez. Asimismo, se celebrará 'El Poder y la palabra. La literatura sometida o enfrentada al poder', con Andrés Trapiello y Sergio del Molino, que modera Álvaro Vargas Llosa.