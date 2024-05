El tejido turístico de Málaga se fortalece con proyectos tecnológicos

Ideas innovadoras basadas en soluciones tecnológicas para hacer frente a retos como la sostenibilidad, la movilidad eficiente o la incorporación de la inteligencia artificial han propiciado negocios de éxito que se han implementado para fortalecer el tejido turístico de Málaga. Se trata de un proyecto, ideado por la Asociación de Jóvenes Empresarios y financiado por la Diputación, que, a través de su departamento de Desarrollo Turístico y Empresarial, coordina la aceleradora de proyectos empresariales del sector turístico Costa del Sol Tourism Hub. Através de un programa de mentorización y consultoría avanzada, con la colaboración de expertos y profesionales especialistas del sector turístico, se apoya cada año a una decena de iniciativas empresariales y startups que ofrecen productos o servicios para el tejido turístico de la Costa del Sol.

OK Located, es una empresa tecnológica que ofrece una innovadora herramienta para la implementación de la digitalización en los recursos turísticos y culturales, así como en los establecimientos locales y conseguir la Cohesión de los Territorios a través de la Señalética Digital Inteligente, Interactiva y Compatible en todo el mundo, democratizando el acceso a la tecnología a cualquier tipo de municipio sin importar su Tamaño, Ubicación o disponibilidad Económica.

En el ámbito turístico, facilita la promoción turística del patrimonio histórico, cultural y natural mientras que en el ámbito cultural, promueve la comunicación y difusión a través de una cartelera digital de eventos culturales y sociales. De igual modo, difunde rutas enogastronómicas y da apoyo comercial a través del marketing de proximidad para el fomento el comercio, los productos y servicios locales.

Biotonomy es una enseña especializada en arquitectura regenerativa con soluciones basadas en la naturaleza para desarrollar edificios y comunidades autónomas. Para entornos urbanos, ofrece soluciones de jardines verticales hidropónicos con reciclado de aguas residuales para potenciar la naturaleza en las ciudades. Posee un área especializada en hoteles, apartamentos turísticos, destinos y otros operadores del sector.

Herramientas para disfrutar del tiempo libre en la Costa del Sol llegan de la mano de Hotelbreak, que ofrece la posibilidad de disfrutar de las mejores instalaciones y servicios de hoteles de 4 y 5 estrellas, sin necesidad de alojarse en ellos o reservando breves escapadas de una noche en los hoteles de tu propia ciudad o provincia.Entre las propuestas más originales se encuentran daypass de piscina, accesos a spas espectaculares con masajes y almuerzos y brunch en las terrazas más renombradas.

Cicerone es la primera plataforma de turismo inteligente que informa, registra y atrae turistas en 95 idiomas de forma automatizada por inteligencia artificial gracias a GPT, con el fin de conocer al turista para poder fidelizarlo en todas las etapas. Es un Sistema de Información Turística donde tener toda la documentación de tus destinos, fichas, textos, recursos, actividades, proveedores, pdfs, etc, pero etiquetado por la inteligencia artificial para personalizar la información según el usuario.

Otra plataforma, en este caso de ticketing online, ayuda a los usuarios finales a descubrir y reservar plazas en eventos premium de gastronomía y vida sana, -talleres de cocina, cenas temáticas o retiros-, de la mano de Roots N’Joy. Está focalizada en brindar soluciones digitales y acompaña a los que los organizan –restaurantes, chefs, escuelas de cocina, bodegas, tiendas gourmet, clubes de vino, hoteles, sumilleres, profesores de yoga, mindfulness, etc.–, para que dichos eventos se realicen con mayor éxito y rentabilidad.

En este ámbito, Swap Your Travel ofrece un marketplace donde las agencias de viajes puedan comprar y vender viajes a través de una plataforma digital; permite recuperar el dinero invertido al viajero que no va a poder hacer uso de su viaje por un lado y la posibilidad de comprar un viaje con un precio por debajo del de mercado. En este ámbito, ofrece una transacción 100 por cien segura del viaje en todas sus modalidades. Se pueden comprar y vender billetes avión/tren, bono de avión/tren, reserva de hotel, pack vacacional principalmente, pero está abierta a la demanda de nuevos productos como puedan ser bonos ya comprados y no reembolsables para visitas guiadas, espectáculos, experiencias gastrónomicas, spa o parque atracciones.

Por su parte Turiscool es una plataforma que hace crecer a las empresas del sector Horeca a través de la formación continua de todos sus empleados; es una joven empresa tecnológica que te permite acceder al catálogo de formación para el sector HORECA más amplio del mercado, crear onboarding digitales y cumplir con toda la formación obligatoria que necesitan los equipos y las empresas.

En la misma línea, Bracelit es una startup tecnológica que ofrece soluciones dirigidas al sector de los eventos y negocios ofreciendo servicios de Cashless, que permite pagos cómodos y seguros a través de wearables o QRs que permiten obtener una mayor gestión e información del evento. Además, ofrece soluciones eficaces para controlar los accesos y los aforos de cualquier evento o recinto en vivo de manera online o sin conexión, verificando los asistentes y garantizando seguridad y comodidad a público y organidores. Igualmente, la empresa ofrece también soluciones de ticketing a medida que permite autogestionar las entradas, invitaciones e inscripciones de una forma fácil y segura mediante Gowtix, su plataforma de planes y experiencias más revolucionaria.

En el ámbito de la movilidad sostenible, TECO Mobility abandera experiencias exclusivas de movilidad ecológica y verde a los turistas que se alojen en sus instalaciones ya sean ciudades, zonas urbanas o rurales. EN este sentido, la enseña genera una innovación colaborativa de la experiencia y una mejora en el intercambio de buenas prácticas para lograr un crecimiento inteligente, sostenible y contribuir a una mayor cohesión social y territorial en los espacios turísticos. En definitiva, trabaja para adaptar su servicio turístico de movilidad sostenible con el objetivo de potenciar economía circular y de proximidad con el turismo.

Finalmente Novelingo Explore desarrolla videojuegos que no solo entretienen, sino que también educan y promueven el turismo en destinos específicos, aprovechando las últimas tendencias tecnológicas y respondiendo a las necesidades actuales del sector. Su objetivo pasa por revolucionar la promoción turística a través de videojuegos móviles educativos e interactivos. Con una fuerte base tecnológica y un enfoque en la sostenibilidad y la cultura, se espera atraer a un público más amplio y promover el turismo en destinos específicos de manera efectiva y memorable.