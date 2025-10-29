Alerta roja de la AEMET por el temporal en Andalucía, en directo: zonas afectadas, avisos y daños

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha atendido hasta 80 incidencias relacionadas con las lluvias en Andalucía, la mayoría en Sevilla, desde la activación ayer del aviso naranja en varias provincias.

Según una nota de la Junta de Andalucía, la provincia de Sevilla está concentrando el grueso de los avisos con 69 casos, mientras que en Cádiz y Huelva se han atendido algunos casos puntuales (cinco en cada una de estas provincias) y una en Córdoba.

En cuanto al carácter de las peticiones de atención recibidas, las anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas, así como las anomalías en la red secundaria de carreteras por balsas de agua concentran la mayoría de las atenciones.

También se han atendido algunas caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas y señales, debido a las precipitaciones y al viento.

En La Puebla de Guzmán (Huelva) se ha derrumbado un muro en la carretera HU-5401 en sentido Paymogo, y también se han registrado intervenciones en Almonaster la Real y Los Marines.

En la provincia de Sevilla, las localidades de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la capital hispalense han sido las poblaciones que han aglutinado los avisos, especialmente entre las 03.43 y las 04.30 horas.

En Cádiz, las localidaess que han registrado incidencias han sido Jerez de la Frontera, Rota y Sanlúcar de Barrameda, y en Córdoba, se han producido en Santaella.

La Junta de Andalucía, mantiene activado desde las 09.28 horas del lunes, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en fase de preemergencia, situación operativa 0, por las lluvias registradas estos días y ante las previsiones para la semana, en las que la jornada de este miércoles se prevé que sea la de mayor actividad en materia de precipitaciones.

Ocho municipios han activado también sus Plan Territorial de Emergencias Local (Ptel), cinco en Sevilla: Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache, y tres en Huelva: Cortegana, Castaño del Robledo y Rosal de la Frontera.

Este miércoles está activo, durante toda la jornada, el aviso naranja por lluvias en todas las comarcas de la provincia de Huelva y en la Campiña y la Sierra Norte y Sur de Sevilla por precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas hasta las 21.00 horas. La Sierra de los Pedroches en Córdoba también tiene activado el aviso naranja hasta la medianoche.

La Aemet tiene activo avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la provincia de Cádiz, en Córdoba (Campiña, Sierra y Pedroches), en Málaga (Sol y Guadalhorce, Ronda y Axarquía) y en Granada (Costa, Nevada y Alpujarras), hasta las 00.00 horas del jueves 30.

Además, la jornada del miércoles también estará marcada por el viento, por un aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en las provincias de Cádiz y Huelva al completo y en Sevilla (Campiña y Sierra Norte). Por otra parte, también estará vigente el nivel amarillo por fenómenos costeros en el Estrecho y el Litoral (Cádiz) y en Huelva (Litoral).

Para el jueves, a esta hora, la Aemet, no tiene activo avisos por fenómenos meteorológicos adversos en la región.