Sociedad
Alerta roja de la AEMET por el temporal en Andalucía, en directo: zonas afectadas, avisos y daños
Las autoridades piden "extremar la precaución"
Andalucía ha activado la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo -riesgo extremo- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Huelva. Los vecinos del litoral onubense han recibido un aviso en sus teléfonos móviles alertando de la activación del nivel rojo y pidiendo "extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112".
Los sucesos se están repitiendo por toda la comunidad a causa del temporal. A primera hora de la mañana, el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, había atendido 80 incidencias relacionadas con las lluvias en la comunidad, en su mayoría concentradas en la provincia de Sevilla por anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas y balsas de agua en la red secundaria de carreteras.
En concreto, la provincia de Sevilla contabiliza 69 avisos, Cádiz y Huelva cinco cada una y una en Córdoba, también por caída de ramas y árboles y elementos del mobiliario urbano como farolas y señales, debido a las precipitaciones y al viento.
Redacción Andalucía
Protección Civil envía una alerta masiva a móviles en 12 municipios costeros por el aviso de nivel rojo
Protección Civil ha enviado sobre las 09.45 horas de este miércoles 29 de octubre un mensaje de alerta masiva a los teléfonos móviles de los ciudadanos de 12 municipios costeros de la provincia de Huelva, en español e inglés, por el aviso de nivel rojo -riesgo extremo- activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral onubense ante la previsión de lluvias torrenciales.
En el mensaje #EsAlert recibido en los teléfonos móviles, difundido en español y en inglés, se pide a los ciudadanos "extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112".
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado a primera hora de este miércoles situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía tras el aviso de nivel rojo -riesgo extremo- activado por la Aemet.
En concreto, el aviso rojo de la Aemet alerta de lluvias torrenciales que pueden dejar hasta 60 litros en una hora y 120 litros en 12 horas. La previsión es que se concentren en el entorno de Ayamonte y luego se extiendan hacia el noreste.
Efe
Atendidas 80 incidencias por lluvia en Andalucía, la mayoría en Sevilla
El servicio de emergencias 112 Andalucía ha atendido hasta 80 incidencias relacionadas con las lluvias en Andalucía, la mayoría en Sevilla, desde la activación ayer del aviso naranja en varias provincias.
Según una nota de la Junta de Andalucía, la provincia de Sevilla está concentrando el grueso de los avisos con 69 casos, mientras que en Cádiz y Huelva se han atendido algunos casos puntuales (cinco en cada una de estas provincias) y una en Córdoba.
En cuanto al carácter de las peticiones de atención recibidas, las anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas, así como las anomalías en la red secundaria de carreteras por balsas de agua concentran la mayoría de las atenciones.
También se han atendido algunas caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas y señales, debido a las precipitaciones y al viento.
En La Puebla de Guzmán (Huelva) se ha derrumbado un muro en la carretera HU-5401 en sentido Paymogo, y también se han registrado intervenciones en Almonaster la Real y Los Marines.
En la provincia de Sevilla, las localidades de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la capital hispalense han sido las poblaciones que han aglutinado los avisos, especialmente entre las 03.43 y las 04.30 horas.
En Cádiz, las localidaess que han registrado incidencias han sido Jerez de la Frontera, Rota y Sanlúcar de Barrameda, y en Córdoba, se han producido en Santaella.
La Junta de Andalucía, mantiene activado desde las 09.28 horas del lunes, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en fase de preemergencia, situación operativa 0, por las lluvias registradas estos días y ante las previsiones para la semana, en las que la jornada de este miércoles se prevé que sea la de mayor actividad en materia de precipitaciones.
Ocho municipios han activado también sus Plan Territorial de Emergencias Local (Ptel), cinco en Sevilla: Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache, y tres en Huelva: Cortegana, Castaño del Robledo y Rosal de la Frontera.
Este miércoles está activo, durante toda la jornada, el aviso naranja por lluvias en todas las comarcas de la provincia de Huelva y en la Campiña y la Sierra Norte y Sur de Sevilla por precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas hasta las 21.00 horas. La Sierra de los Pedroches en Córdoba también tiene activado el aviso naranja hasta la medianoche.
La Aemet tiene activo avisos amarillos por lluvias y tormentas en toda la provincia de Cádiz, en Córdoba (Campiña, Sierra y Pedroches), en Málaga (Sol y Guadalhorce, Ronda y Axarquía) y en Granada (Costa, Nevada y Alpujarras), hasta las 00.00 horas del jueves 30.
Además, la jornada del miércoles también estará marcada por el viento, por un aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en las provincias de Cádiz y Huelva al completo y en Sevilla (Campiña y Sierra Norte). Por otra parte, también estará vigente el nivel amarillo por fenómenos costeros en el Estrecho y el Litoral (Cádiz) y en Huelva (Litoral).
Para el jueves, a esta hora, la Aemet, no tiene activo avisos por fenómenos meteorológicos adversos en la región.
Efe
El Ayuntamiento de Córdoba cierra parques, zoo y Botánico ante la previsión de viento
El Ayuntamiento de Córdoba ha cerrado todos los parques públicos de la ciudad, así como las instalaciones del Real Jardín Botánico, el zoológico y la Ciudad de los Niños ante la previsión de fuertes rachas de viento.
El Consistorio ha informado de que ha adoptado esta medida ante la previsión de la Aemet que prevé para la jornada de este miércoles rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la capital, donde hay aviso amarillo.
El cierre de estas instalaciones está previsto que se mantenga durante toda la jornada de este miércoles.
Europa Press
Cortados los túneles de la A-92 por acumulación de lluvia entre Palmete y Alcalá de Guadaíra
La intensa lluvia caída en las últimas horas ha obligado a cortar al tráfico los túneles de la autovía A-92 a su paso por Sevilla, en los entornos de Palmete y Alcalá de Guadaíra, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales. La incidencia afecta al sentido Osuna, donde la circulación permanece interrumpida entre los kilómetros 5 y 10.
La DGT ha señalado de igual forma que la carretera presenta, concretamente, un estado de inundación por metereología adversa que ha repercutido en una circulación difícil en el túnel de la carretera A-92, en el kilómetro 4,5, a la altura de Acebuchal, en sentido creciente de la kilometración, donde se mantiene un corte total por inundación provocada por la meteorología adversa.
El corte se produce en una jornada en la que la Aemet ha activado en Sevilla un aviso nivel naranja por lluvia hasta las 21,00 horas y el nivel amarillo por tormentas y fuertes vientos con rachas máximas de 80 km/h.
Las autoridades han instado a la población a extremar las precauciones durante los desplazamientos en carretera.
Redacción Andalucía
Cierre de parques y pistas deportivas en Cádiz y ferris cancelados en Tarifa por el aviso amarillo por lluvias
El aviso amarillo por lluvias en la provincia de Cádiz, decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha provocado ya que el Ayuntamiento de Cádiz haya comunicado el cierre del Parque Genovés y de las instalaciones deportivas al aire libre.
Además, en el Puerto de Tarifa ya se ha anunciado la cancelación de un ferri que hace la ruta con Tánger, con salida prevista a las 12,00 horas, debido a las condiciones meteorológicas adversas.
Así se recoge en la página de información al pasajero de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, donde el resto de rutas con Ceuta y Tánger Med desde Algeciras operan a esta hora con normalidad. En Tarifa sólo está notificada por el momento esa cancelación de la naviera Africa Morocco Link.
En concreto, según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz, las pistas deportivas que van a permanecer cerradas durante este miércoles serán, en un primer momento, los de Puntales-La Paz y Elcano.
En otros puntos de la provincia, como Jerez de la Frontera, el Ayuntamiento ha lanzado un aviso de precaución a la población ante la alerta amarilla por viento y lluvia en la campiña.
Según datos de la Aemet recogidos por Europa Press, en la provincia gaditana la lluvia y la tormenta pondrán en alerta a todas sus comarcas --el litoral, Grazalema, la campiña y el Estrecho-- hasta la medianoche de este miércoles, donde se espera una acumulación de agua de hasta 25 litros por metro cuadrado y de 70 l/m2 en las primeras doce horas.
El viento del suroeste también soplará en estas cuatro comarcas activando el aviso desde las 09,00 horas hasta las 21,00 horas, con rachas de hasta 80 kilómetros. Además, el litoral gaditano y el Estrecho se verán afectados por el oleaje, decretándose el aviso amarillo desde las 09,00 horas hasta las 18,00 horas, por vientos del suroeste de 50 a 61 km/h, con mar combinada de cuatro metros de altura (fuerza 7).
