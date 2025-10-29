Detenido un 'youtuber' y boxeador que hirió de gravedad en la yugular a un hombre en Marbella

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Comisaría Local de la ciudad malagueña de Marbella, han detenido a un individuo, conocido como 'youtuber' y boxeador, quien el pasado mes de agosto, y tras discutir con otro varón, le agredió con un vaso causándole heridas de extrema gravedad en el cuello.

Según el relato policial recogido en un comunicado, el ahora detenido ha podido ser localizado por los agentes tras analizar sus redes sociales. Además, le constaba una Orden Internacional de Detención y Extradición emitida por las Autoridades Británicas.

Los hechos se remontan al pasado 26 de agosto, en un local de ocio nocturno de la localidad marbellí, cuando en medio de una discusión un varón agredía gravemente a otro con un vaso en el cuello. La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido al desgarro que sufrió en la arteria yugular interna izquierda.

Los agentes del Grupo II de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Marbella iniciaron la investigación para la cual resultó clave el análisis de las redes sociales y bases de datos policiales, gracias a las cuales se pudo lograr la plena identificación del presunto autor, que se ocultaba en la localidad marbellí, y proceder a su detención.

Gracias a su exposición en redes sociales se constató que, el investigado había difundido varios videos en los cuales se le podía ver conduciendo un vehículo a motor por las calles de Marbella, hecho que realizaba sin poseer permiso de conducción, tal y como se pudo constatar con posterioridad y por lo que se le imputó, además, un delito contra la seguridad vial.

Por otro lado, y tras comprobaciones internacionales, se confirmó que sobre el detenido pesaba una Orden Internacional de Detención y Extradición (OIDE), emitida por las autoridades británicas en relación a un delito de Seguridad Vial.

Una vez tramitadas las correspondientes diligencias, el arrestado pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito de lesiones graves y un delito contra la seguridad vial, tramitándose también la OIDE por la cual fue, finalmente, extraditado al país reclamante este mismo mes de octubre.