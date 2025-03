Montero, en 2016, clamaba contra el Gobierno de Rajoy por la actualización de las entregas a cuenta

«El Gobierno de España usa la excusa de que si no hay aprobación del Presupuesto, no va a haber actualización de las entregas a cuenta». Estas palabras no son de la actual consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, sino de la titular de esa cartera en el Ejecutivo autonómico en 2016, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno en la actualidad.

La dilatada trayectoria política de la hoy también secretaria general del PSOE andaluz hace que la hemeroteca esté repleta de frases que hoy se le vuelven en su contra y de decisiones que contradicen lo que reclamaba cuando no estaba en el Gobierno. Ocurre con la financiación autonómica o la quita de deuda, pero también con otros temas relacionadas con la gestión política como las entregas a cuenta que la Administración central debe realizar a las autonomías y entidades locales.

Las entregas a cuenta son un elemento fundamental para la financiación de las regiones y están reguladas en la ley de financiación autonómica. En concreto, el artículo 11 señala que las Comunidades Autónomas recibirán, cada año, la financiación correspondiente a las entregas a cuenta de cada uno de los citados recursos que les sean de aplicación», es decir, la tarifa autonómica del IRPF, el porcentaje cedido de IVA e Impuestos Especiales de Fabricación, la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global. El se calculará utilizando «las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno del anteproyecto de Ley de presupuestos generales del Estado del ejercicio que corresponda».

Como la recaudación de los últimos años se ha disparado –y sigue haciéndolo–, las autonomías tenían que haber recibido este año más recursos. En el caso concreto de Andalucía, según los cálculos de la consejería de Hacienda, 300 millones de euros más al mes, es decir, 900 millones de euros en lo que va de año.

La hoy ministra, al no contar con Presupuestos para 2025, se niega a actualizar las entregas a cuenta. Pero la propia Montero ya lo hizo en 2019, cuando el primer Gobierno de Pedro Sánchez tampoco contaba con cuentas públicas. En concreto, a través del Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondiente al año 2017.

El texto de ese decreto-ley señalaba que «la no actualización de las entregas a cuenta derivaría en unos resultados financieros indeseados, contrarios al propio sentido y lógica financiera de dichas normas y al interés general». De momento, la Montero actual no le hace caso a de 2016, ni siquiera a la de 2019.