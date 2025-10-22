Montero acusa a la Junta de "mentir" sobre desaparición de pruebas y urge actuar ante la "mayor crisis de la sanidad"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado este miércoles en el Pleno del Congreso que el Gobierno andaluz del PP-A no está haciendo "absolutamente nada" ante la crisis con el cribado de cáncer de mama y aún no ha sido capaz de trasladar a las mujeres una explicación de qué ha ocurrido ni sobre la última "desaparición" de los informes médicos e imágenes de la aplicación ClicSalud+.

Durante su debate con el diputado del PP Elías Bendodo en la sesión de control del Pleno del Congreso, Montero ha manifestado que los ciudadanos recuerdan cómo era la sanidad pública en Andalucía durante "los gobiernos socialistas" y cómo es ahora con el ejecutivo del PP-A, con el que se ha producido "la mayor crisis de la historia de la sanidad andaluza".

Ha señalado que hasta ahora la Junta no ha dado una explicación a las mujeres sobre qué ha ocurrido con los cribados del cáncer de mama ni "cuántas" son realmente las afectadas, porque empezaron diciendo que "cuatro y luego 2.000" mujeres que "habiéndose hecho una mamografía con una lesión que obligaba a hacer un seguimiento, ni se les informó, ni se le hicieron las pruebas y, por tanto, no descartaron un cáncer de mama con lesiones posteriores irreversibles".

Montero ha preguntado además por qué "desaparecieron las pruebas y las mamografías" de la aplicación ClicSalud+, como "reconoció" la Junta ayer martes por la tarde y ha comunicado que ya hoy "volvían a estar disponibles". "¿Por qué le dijeron a las mujeres que era un infundio cuando las propias mujeres habían entrado en la historia y habían visto que no estaba?", ha preguntado la vicepresidenta primera.

"¿Cuántos profesionales han contratado desde que estalló esta crisis? Ninguno", ha añadido Montero sobre las medidas anunciadas por el Gobierno andaluz ante la crisis de los cribados.

Ha señalado que el PP está como siempre en la "política de la apariencia, en parecer, pero no hacer, como hace siempre" el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

María Jesús Montero ha añadido que si la crisis de los cribados era solo un "error puntual" como mantuvo la Junta, por qué se ha anunciado una remodelación del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El modelo que persigue la Junta, según ha recalcado, es el de los "seguros privados", y ha insistido en exigir que se "asuman responsabilidades, se den explicaciones a las mujeres y se solucione el problema de la sanidad".

Por su parte, Elías Bendodo ha denunciado que cuando Montero fue consejera de Salud en los anteriores gobiernos del PSOE en Andalucía "fueron a la calle" 7.753 profesionales médicos; se "redujo en 1.500 millones de euros el presupuesto" para sanidad y se firmaron conciertos con la sanidad privada por 500 millones, que "no los pagó".

Asimismo, ha insistido en que el protocolo del cribado de cáncer de mama "lo hizo" Montero. "Cuando hable de sanidad pública en Andalucía y de corrupción, tiene que empezar pidiendo perdón por las dos cuestiones", ha dicho a la vicepresidenta.

Durante la pregunta de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, a Montero también ha habido alusiones al asunto del cribado de cáncer de mama.

Montero ha aludido al "abandono" de esas mujeres afectadas por parte del Gobierno de Juanma Moreno, que las ha llegado a acusar de "mentirosas". Muñoz ha replicado que en Andalucía "se han dado explicaciones, se han asumido responsabilidades y se están cambiando los protocolos".

También ha salido el asunto durante la pregunta del diputado del PP Juan Bravo, que ha dicho a la vicepresidenta primera "fue usted la de los cribados".

"¿A quién pretenden ustedes engañar? Asuman su responsabilidad en las comunidades donde gobiernan", le ha replicado Montero.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a cargar este miércoles contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no "exigir responsabilidades" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la crisis de los cribados de cáncer de mama y ha lamentado que la reacción del jefe del Ejecutivo andaluz haya sido "mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección".

Sánchez ha vuelto a sacar por tercera semana consecutiva la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía en su 'cara a cara' con Núñez Feijóo durante la sesión de control al gobierno del Pleno del Congreso de los Diputados.

En concreto, ha afeado al líder del PP haber "renunciado a poner orden en su partido y exigir responsabilidades al señor Moreno Bonilla por la crisis de los cribados" de cáncer de mama en Andalucía. "Ustedes dijeron que habían sido cuatro casos y resulta que son 2.000. La asociación Amama dice que han desaparecido datos de sus historiales clínicos. Ustedes dicen que es mentira y, posteriormente, siete horas después, comentan que ha sido un error informático", le ha espetado a Núñez Feijóo.

En opinión de Pedro Sánchez, la reacción del Gobierno andaluz ante esta crisis se resume en "mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección" porque es "la forma que ustedes -por el PP- tienen de gobernar".

Hace siete días Sánchez reprochó a Núñez Feijóo que "no es decente" no haber "dicho nada" después de haber escuchado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres para no alarmarlas y crearles ansiedad".

Una semana antes el jefe del Ejecutivo también cargó en el Congreso contra el líder nacional del PP por las "mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos" en Andalucía, que atribuyó a que las comunidades gobernadas por el PP "defienden los intereses de la sanidad privada".

"Nosotros hemos aumentado en estos siete años en un 45% la inversión en sanidad pública, ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la sanidad privada y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos. Eso es lo que hacen ustedes, defender los intereses de la sanidad privada", dijo entonces Sánchez.