Montero: del "tiene todos mis votos" y poner "la mano en el fuego" a pedir "perdón" por Cerdán

"Somos un partido y un gobierno honesto. Por eso es un día triste. Pedimos perdón por un comportamiento que no nos representa y ante el que reaccionamos con contundencia. Trabajaremos para que la verdad y la ejemplaridad en la vida pública se abran paso, cueste lo que cueste". Son las últimas palabras de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, número 2 del PSOE y número 1 de los socialistas andaluces tras la vorágine acontecida en torno al informe de la UCO sobre el hasta ahora secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; el ex ministro de Fomento y antecesor de Cerdán en Ferraz José Luis Ábalos; y el "asesor" u "hombre para todo" Koldo García. Hace apenas algo más de siete meses, el 29 de noviembre, Montero hacía de anfitriona junto a Cerdán en el Congeso Federal celebrado en Sevilla. Entonces, tras enseñar las instalaciones a la prensa, antes de que comenzara el evento, con los operarios aún a destajo, cuando empezaba a emerger la figura del empresario Víctor Aldama y en plena polémica con Lobato en Madrid, Montero se pronunció sobre la continuidad de su secretario de Organización. Sobre la renovación de cargos en el partido, Montero sí se mostró muy a favor de la continuidad de Santos Cerdán como secretario de Organización, calificándolo como “uno de los mejores de la historia” del partido. “Espero que continúe muchos años. Está comprometido. Trabaja de forma anónima. Tiene todos mis votos”. “Es un extraordinario secretario de organización”, finalizó.

Más recientemente, Montero se pronunciaba también sobre su jefe de gabinete y el todavía entonces secretario de Organización del PSOE: "Pongo la mano en el fuego por él y por Santos Cerdán". "No hay nada. Es mentira. No hay caso", aseguraba.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a pedir explicaciones a Montero por los últimos casos en el PSOE. "Me sorprende también la falta de voz de la número 2 del PSOE, que viendo el calendario de los acontecimientos que viene en este informe, ella era también responsable del PSOE, número 2 cuando los números 3, los distintos números 3, iban sorteando y actuando de manera fraudulenta e irregular en beneficio propio. En definitiva, robando", censuró Moreno. "¿Sabe algo la número 2? La señora Montero que puso la mano en el fuego por el señor Cerdán, que hace tan sólo unas horas lo volvió a poner y que ha defendido de una manera vehemente y que se ha calcinado ya las dos manos, ¿sabía algo, no sabía nada?¿Siendo la número 2 trapicheaban a su alrededor y ella no lo sabía? La señora Montero debe dar explicaciones, las debe dar lo antes posible en beneficio de la poca credibilidad que ya tiene su propio partido y, en este caso, a los andaluces porque hay partes de este entramado que se han producido en obras en Andalucía, ni más ni menos que al puente del Centenario, que, por cierto lleva distintos retrasos y que quizás vienen motivados porque ha habido mordidas también", reclamó Moreno, pidiendo que "asuma responsabilidades": "es número 2 y ha puesto la mano en el fuego por Santos Cerdán".

El 41º Congreso del PSOE se celebró en Sevilla bajo el lema “España adelanta por la izquierda”. En medio de preparativos, la número dos del partido, María Jesús Montero, compareció junto al secretario de Organización, Santos Cerdán, y el presidente del Congreso, el anfitrión Juan Espadas, que salió del cónclave aún más debilitado y posteriormente fue sustituido al frente del PSOE andaluz por la propia vicepresidenta del Gobierno. Montero arremetió contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste instara a la militancia socialista a sustituir a Pedro Sánchez “no sólo como presidente del Gobierno” sino “como secretario general” de los socialistas. La vicepresidenta del Gobierno calificó al PP como un partido “golpista”, interesado únicamente en “derrocar, derribar” a Pedro Sánchez. “Que presente una moción de censura”, invitó Montero. Fuentes del partido señalaron a LA RAZÓN, en una analogía con la batalla televisiva, que el partido lejos de estar de retirada o en resistencia, “está en la 'revuelta'”. Medio año después, el PSOE vuelve al "Manual de Resistencia".