Moreno advierte: "Muchos ciudadanos han solicitado el voto por correo, se han ido de vacaciones y no les ha llegado"

El voto por correo sigue siendo uno de los principales protagonistas de la campaña electoral, ya que la fecha elegida por el presidente del Gobierno para celebrar los comicios condiciona la posibilidad de votar presencialmente para todos aquellos que tenían planificadas sus vacaciones de verano. No se trata de dudar del sistema, pero sí de los problemas que tiene repartir a tiempo todos los votos a las personas que lo han solicitado.

Moreno ha recordado que más de 400.000 andaluces han solicitado ejercer su derecho al voto por correo, un tercio de ellos de la provincia de Sevilla. Una vez hecha la petición, la empresa pública debe llevar las papeletas al domicilio solicitado. Muchas familias han dejado ya su casa habitual para trasladarse a su lugar de vacaciones, con lo que el domicilio fijado para repartir el voto se encuentra vacío. Por ese motivo, el presidente de la Junta ha hecho un llamamiento para que esas personas reclamen y que les lleven el voto "al hotel" o al lugar donde estén alojados, al tiempo que ha insistido a Correos para que haga "lo imposible" por cumplir con el reparto. Todos aquellos que han pedido formalmente el voto por correo ya no podrán ejercer el derecho al voto en su colegio electoral, por lo que si no les llega la papeleta no podrán participar en las elecciones.

Por su parte, Correos sigue tratando de reforzar los servicios de cara a las elecciones. Así, este domingo ha abierto 53 oficinas en Andalucía con el objetivo de agilizar el voto por correo, cuyo plazo se extiende hasta el 20 de julio inclusive, aunque la entidad no descarta ampliar el plazo para el depósito del voto.

Las 53 oficinas que abrirán este domingo lo hacen en horario de 9,00 a 14,00 horas. Además, del 13 de julio al 20 de julio, el horario de tarde entre semana de 102 oficinas de la comunidad autónoma se extiende hasta las 22,00 horas.

En algunas localidades que celebran festivo local este lunes, Correos reforzará el servicio y abrirá sucursales de 9,00 a 14,00 horas para atender las necesidades ciudadanas relacionadas con el proceso electoral. Es el caso de las oficinas de los municipios almerienses de Garrucha, Cuevas de Almanzora, Huercal de Almería; Barbate, Conil, Los Barrios, Algeciras, Prado del Rey y San Fernando (Cádiz), y en las localidades onubenses de San Juan del Puerto y Punta Umbría.

Este lunes también abrirán las sucursales de Estepona, Benalmádena, Fuengirola, Rincón de la Victoria y Torremolinos, en la provincia de Málaga y los puntos de Valencina de la Concepción e Isla Mayor en Sevilla.