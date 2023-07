Moreno seguirá siendo exigente si Feijóo alcanza La Moncloa

Desde que Juanma Moreno accedió a San Telmo en enero de 2019, son muchas las reivindicaciones que ha planteado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La mayoría de estas peticiones han caído en saco roto, avivándose la confrontación entre dos ejecutivos de distinto color político, pero con competencias que afectan directamente a la vida de los andaluces. Desde un sistema de financiación «justo» hasta, recientemente, una serie de infraestructuras hídricas prometidas por el Estado que siguen sin materializarse, pasando por medidas adoptadas por la Junta que han sido duramente criticadas por el Gobierno central, como la eliminación del impuesto de sucesiones o el decreto de simplificación administrativa.

En el primer acto de campaña en Sevilla con el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta prometió seguir siendo reivindicativo si finalmente el líder popular alcanza La Moncloa. De esta manera, Moreno volvió a subrayar su perfil andalucista, anteponiendo «los asuntos que afectan a Andalucía», una actitud que ha provocado el rechazo desde la órbita del Gobierno socialista, con ataques directos de ministros al presidente andaluz en temas como la controvertida ley de regadíos de Doñana.

«No te olvides de tus amigos del sur, que te van a ayudar a ser presidente, pero también necesitan de tu ayuda», dijo Moreno dirigiéndose a Feijóo. «Sé que te vas a tomar en serio los problemas de Andalucía, que tiene que ser fuerte para contribuir a la fortaleza de España», remarcó, señalando además que en esta tierra «hay muchas expectativas, ilusiones y esperanzas puestas» en él, en su proyecto, sensibilidad y capacidad. «Estoy convencido de que no nos vas a decepcionar». Moreno le pidió que, si alcanza finalmente La Moncloa, tenga el problema de la sequía como una prioridad y dote a Andalucía de un plan «específico y urgente» de modernización y ampliación de obras hidráulicas porque la falta de lluvias está causando una «ruina» en muchas zonas de la comunidad.

«Necesitamos el agua que se nos ha negado por parte de Sánchez», dijo el presidente andaluz, que insistió en que el Estado tiene que ayudar a esta comunidad, que «no tiene por sí sola la capacidad para desarrollar las infraestructuras y obras de urgencia a medio y largo plazo».

Moreno aprovechó la ocasión para trasladar a Feijóo que también le demandará una infraestructura fundamental para Sevilla como la SE40 y ayuda con el metro. Esta última petición escamó a los socialistas. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, recordó a Moreno que este proyecto, concretamente la construcción del tramo norte de la línea 3, ya cuenta con apoyo estatal, concretamente 650 millones de euros. «No entiendo la desfachatez y la absoluta deslealtad institucional para decir que están asumiendo a pulmón esta obra. Es falso, porque el convenio está firmado y las transferencias están garantizadas», subrayó.

De cara al 23J, Moreno volvió a pedir un respaldo amplio de la ciudadanía para que Feijóo pueda gobernar sin ataduras, tal y como consiguió él en las elecciones autonómicas. Es lo que ha llamado en alguna que otra ocasión «hacerse un Juanma Moreno». A su juicio, «votar al PP es la línea más directa para que el populismo no tenga ningún tipo de influencia».

«Andalucía ha demostrado que el voto al PP es un voto útil», indicó, una comunidad que es un «banco de pruebas» de lo que pasará el 23 de julio en España, donde es «urgente» el cambio.

Por su parte, Feijóo expresó que tiene «fe» en que Andalucía repetirá los buenos resultados para el PP, tal y como pasó en las elecciones municipales y autonómicas, completándose así el ciclo de victorias electorales. El candidato popular aspira a la «misma mayoría» que Moreno, aunque a nivel nacional el escenario es bien distinto. No obstante, las encuestas pronostican un buen resultado del PP en Andalucía, incluso el siempre discutido CIS de Tezanos.

Los ministros del cambio, alto secreto

El hipotético pero probable Gobierno de Feijóo tendrá el acento andaluz que corresponde a un feudo sin cuyos votos no podría ser presidente. Bendodo y Juan Bravo abandonaron el Ejecutivo de Moreno para auparlo a La Moncloa. El gallego no da pistas: «Los nombres no los debe saber ni el cuello de mi camisa».