Moreno ve "completamente indigno" lo que hace Sánchez por el "sillón de Moncloa"

Aumenta la indignación en el seno del Gobierno andaluz. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado "completamente indigno" lo que está haciendo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para mantener el "sillón de la Moncloa", con el último episodio del pacto entre PSOE y ERC para la condonación de deuda a Cataluña. Moreno ha exigido que Andalucía reciba el mismo trato que se va a dar a Cataluña y que se traduciría en 17.800 millones. En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Moreno ha señalado que se están "pasando todas las líneas rojas posibles y Sánchez está triturando los más elementales instrumentos de acuerdo dentro de la propia política".

Juanma Moreno ha querido dejar claro que Andalucía "no tiene un problema de deuda porque sabemos gestionar y no hemos hecho como otras comunidades autónomas que se han endeudado de manera a veces muy irresponsable por parte de sus gestores, por cierto, independentistas y socialistas". "Nosotros lo que queremos es que se compense a Andalucía con lo mismo que se le da a Cataluña", según ha indicado Moreno, quien ha explicado que el 20 por ciento, de la deuda que tiene Andalucía, que "es infinitamente menor", son sólo 5.200 millones de euros, y eso "no lo vamos a aceptar".

Ha indicado que quieren el mismo trato que a Cataluña y que en el caso de Andalucía se traduciría en "17.800 millones de euros" por su porcentaje de población. Juanma Moreno ha insistido en que Andalucía está "infrafinanciada" con el actual sistema de financiación autonómica que suscribieron hace doce años el que fuera presidente del Gobierno y secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero y Esquerra Republicana de Cataluña y que ha supuesto que hayan dejado de llegar a esta comunidad 1.000 millones de euros al año. "Nosotros lo que reclamamos es igualdad entre los españoles y además la defendemos para Andalucía y para el resto de España", según Moreno, para quien es "completamente indigno", que Pedro Sánchez esté dispuesto "a cualquier cosa y a cualquier precio por el sillón de la Moncloa".