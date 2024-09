Moreno, dispuesto a sacar a los andaluces a la calle: "Este no es un pueblo sumiso"

"El pueblo andaluz no es un pueblo sumiso e indolente. Que lo tengan en cuenta aquellos que manosean y desprecian al Sur de España", ha asegurado hoy Juanma Moreno. El presidente del PP-A, en un acto del partido, ha señalado que espera "que el Gobierno de la Nación dé una pronta respuesta a las 100 propuestas que le hemos hecho para atender las necesidades de los andaluces".

Moreno, ha advertido de que habrá una "respuesta contundente" de Andalucía a quienes "desprecien" o pretendan relegar a esta tierra y quebrar el principio de igualdad "desde despachos de Madrid", al tiempo que ha censurado el "chantaje vil" que el Gobierno central está dispuesto a soportar día tras día por parte de los independentistas y que sólo busca romper el "proyecto común" que es España.

En una acto en Las Gabias (Granada) con alcaldes del PP de municipios de menos de 100.000 habitantes, Juanma Moreno ha hecho una advertencia: "Que lo tengan en cuenta aquellos que desde despachos de Madrid manosean y desprecian al sur de España, porque en el sur de España estamos preparados para darle la respuesta que ellos se merecen".

Juanma Moreno ha lanzado este mensaje en relación con lo que puede suponer el "concierto independentista", la financiación singular de Cataluña, pactada entre el PSC y ERC: Supone "romper el principio más elemental que tiene que tener un estado", que es garantizar la redistribución de riqueza para garantizar cohesión, igualdad y que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades.

Ese "concierto independentista", según Moreno, "perjudica" a toda España y a Andalucía, en particular, ya que supondría que dejaran de llegar a esta tierra 6.000 millones de euros al año, cuando ya hoy es una comunidad "infrafinanciada" que deja de recibir 1.500 millones anuales con el actual sistema de financiación.

Ha denunciado la "cesión permanente y constante" del Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas, que lo están sometiendo a un "chantaje vil e injusto" para el conjunto de los españoles, desde hace seis años. "Nadie podía pensar que ningún gobierno y ningún presidente que se sienta en la Moncloa podía ceder tanto, en tan poco tiempo, a ese chantaje, que va creciendo", ha señalado Moreno, para quien es "inasumible" que el Ejecutivo nacional esté sometido al "chantaje" incluso de un "prófugo de la justicia", en referencia al dirigente de Junts, Carles Puigdemont.

Ha añadido que el último "chantaje" ha sido ese "concierto independentista" que supone "quebrar" la igualdad y la solidaridad, por lo que ha pedido al PSOE que se deje de dar lecciones de moral sobre que es el único partido capaz de "amparar y proteger la igualdad entre los ciudadanos". "Son moralinas y mentiras", ha apuntado el presidente de la Junta.

"¿Dónde está la izquierda de España y dónde está el PSOE de Andalucía?", ha preguntado Juanma Moreno, recordando cuando los socialistas decían que no permitirían "atropellos" a la igualdad ni a esta tierra. "Pues se han tragado una por una sus palabras; han dado marcha atrás; han vulnerado sus principios ideológicos, y, sobre todo, han abandonado a Andalucía y a España", ha sentenciado Moreno en relación con las "cesiones" del Gobierno central y del PSOE a los independentistas.

El "concierto independentista", según Moreno, supondría menos recursos económicos para Andalucía y la imposibilidad de "competir en igualdad con los demás, con lo que nos vamos a quedar atrás": "No vamos a tener los mismos servicios públicos ni en sanidad, ni en educación, ni en dependencia; no vamos a poder vivir como viven otros españoles".

"Y la pregunta es sencilla: ¿Estamos dispuestos a consentir esto, a mirar otra vez para otro lado, y a que nos olviden y pasen por encima a una comunidad trabajadora que es leal como nadie con el conjunto del país?", ha planteado Juanma Moreno, quien ha pedido a los alcaldes y a la sociedad civil que se "impliquen en la defensa" de Andalucía y la igualdad, porque esto no va ni de "izquierda ni de derecha", sino del porvenir de los andaluces.

"Frente a la indolencia del PSOE y del olvido de su programa histórico e ideológico, estamos nosotros; somos el último bastión en la defensa de la España constitucional y de las autonomías", ha querido dejar claro el presidente de la Junta, insistiendo en que Andalucía "no puede quedar relegada". "Si no tomamos conciencia del problema, lo vamos a lamentar no años, sino décadas", ha indicado Moreno, quien ha añadido que el PP tiene que asumir un "rol histórico" en Andalucía como el único partido capaz de defender a esta tierra.

El PP-A, según ha recalcado, es hoy el único partido "que antepone los intereses de Andalucía" a cualquier otro: "El único partido que tiene raíces en esta tierra y que piensa en esta tierra".

Asimismo, se ha referido a la reunión que mantuvo el pasado viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa y en la que le hizo entrega de un documento con cien materias fundamentales para Andalucía, además de pedirle la retirada del "cupo independentista". "No confío, pero de luego deseo que haya una pronta respuesta por parte del Gobierno para las necesidades de Andalucía", ha indicado.

Ha advertido de que si el Gobierno central no atiende las demandas de esta comunidad, el pueblo andaluz, que "no es indolente como algunos creen", ni "sumido", sino que es "orgulloso y con personalidad propia", será capaz de dar una "respuesta contundente y oportuna a cualquier desequilibrio que haya en nuestro país" y a quienes pretendan relegar a Andalucía "desde despachos de Madrid".