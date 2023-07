Moreno vio a Pedro Sánchez "derrotado" y a Yolanda Díaz "sin reconocer error" en el 'solo sí es sí'

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que vio ayer, en el debate electoral de RTVE a tres, al candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "derrotado", mientras que ha criticado que la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, no recociera el "error" de la Ley del 'sólo sí es sí'.

En declaraciones a Telecinco este jueves, Moreno ha recalcado que ese debate en RTVE "no tenía sentido porque no estaban los bloquesrepresentados en su máxima expresión", porque Sánchez no podría "formar gobierno con Sumar, ya que necesitaría a ERC, Bildu y otras fuerzas independentistas para alcanzar la mayoría".

"Si el debate quería representar a los bloques, había que poner a los bloques", según ha agregado Moreno, quien ha recalcado que fue un debate "muy previsible porque Sánchez y Díaz se repartieron los papeles".

"Vimos a un Sánchez cansado, ausente y derrotado junto a Díaz, que intentó sacar rentabilidad para buscar espacios de notoriedad", según el dirigente andaluz, quien ha añadido que el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, utilizó el debate para colocar los mensajes fundamentales de su ideario.

A su juicio, fue un debate "de perdedores porque ninguno será" presidente del Gobierno a partir del día 23 de julio. Moreno ha criticado que no se abordara "suficientemente la Ley del 'solo sí es sí', que ha sido un auténtico atropello para las mujeres víctimas de violencia machista mientras que Díaz, lejos de reconocer un error y rectificar, apoyó a la ministra Irene Montero y sus políticas".

Sobre este asunto, ha querido dejar claro que su Gobierno nunca ha dado "un paso atrás normativo ni presupuestario en la lucha contra la violencia machista", y, de hecho, el Instituto Andaluz de la Mujer nunca antes había tenido "más recursos" en la historia como ahora con un Ejecutivo autonómico del PP.

La lucha contra la violencia machista, según ha añadido, tiene que ser "una razón de Estado con una política seria y rigurosa para que todos rememos en la misma dirección y para sumar eficiencia en esa lucha". Por ello, ha pedido que no "se mienta ni se manoseen más por parte de la izquierda conceptos de Estado como la igualdad, la lucha contra el cambio climático o la defensa del medio ambiente".

Se ha mostrado convencido de que en las elecciones generales del domingo existe la posibilidad de cambiar de gobierno en España "porque los ciudadanos están cansados del sanchismo y de su forma de hacer política a base de soberbia y de un espíritu frentista".

Ha confiado en que los andaluces, que son los que más escaños aportan al Congreso, este domingo sean tan "contundentes" como lo fueron en las elecciones municipales de mayo y aporten el máximo número de diputados y senadores para hacer realidad la "victoria del PP".