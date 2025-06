El narcotráfico, un lastre para la imagen turística de la costa andaluza

Cada vez es menos extraño estar en la playa y contemplar cómo las narcolanchas navegan a toda velocidad a plena luz del día. O cómo se llevan a cabo alijos de droga a escasos metros de los bañistas. Las operaciones de los narcos ya no son clandestinas, se realizan a la vista de todos y ante unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hacen todo lo posible por perseguir los delitos con medios insuficientes. Una actividad que ya está lastrando la imagen turística de la costa andaluza, con especial énfasis en las provincias de Almería, Málaga y Huelva. Destinos que atraen a miles de visitantes durante el verano y donde se teme que estas prácticas asesten un golpe mortal a la principal industria de Andalucía.

Muchas voces del sector turístico ya alertan de los efectos del narcotráfico en la costa, especialmente durante la temporada alta. Y no pocos visitantes se extrañan por la presencia de helicópteros de la Policía en las playas y puertos, a la caza de las embarcaciones que transportan droga o petacas de gasolina.

La última operación de la Guardia Civil en este ámbito se centró en un enclave eminentemente turístico de la costa gaditana a las puertas del verano: Rota. Los agentes sorprendieron a cuatro personas cuando preparaban cuatro embarcaciones y 135 petacas. En otra intervención, en Puerto Real, interceptaron a dos personas a bordo de una furgoneta en la que se almacenaban 167 petacas de gasolina, a la espera de poder suministrarlas a las embarcaciones de alta velocidad.

A los detenidos se les imputa un delito de tenencia de sustancias explosivas tras intervenir 7.550 litros destinados a abastecer a las embarcaciones.

En el extremo oriental de la región los narcos también operan en puntos tan emblemáticos para el turismo como el Cabo de Gata. En sus calas se esconden las narcolanchas antes de reanudar la actividad, muchas de ellas a la vista de los visitantes. Precisamente, el turismo en la provincia almeriense ha cobrado vigor en los últimos años, despuntando como uno de los destinos clave en el contexto nacional.

De hecho, 2,7 millones de turistas visitaron la provincia el año pasado, uno de los registros más elevados. Respecto al movimiento hotelero, más de 1.473.000 viajeros se alojaron en establecimientos de la provincia, un 3,8% más que en el año anterior. Un dato que está por encima de la media regional, que fue del 2,7%. Asimismo, se registraron 5.109.00 pernoctaciones, un 4,3% más que en 2023. Por su parte, el aeropuerto de Almería registró 4.046 vuelos –un 7% más que el año anterior– y contó con 392.778 pasajeros, un 2,2% más que en 2023.

La otra cara de la moneda es la que muestran las redes del narcotráfico. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) exigió recientemente «más efectivos» y «medios adecuados» en la provincia para poder hacer frente a las mafias dedicadas a esta actividad y a la red de «petaqueros» que le da soporte. La organización reclamó la incorporación de, al menos, 300 efectivos para cubrir las necesidades de la zona. «No nos acabamos de creer que haya un acuerdo de una parte de este Gobierno en el que se solicitan 1.800 Mossos d’Escuadra para Cataluña y en Andalucía, en Almería, que tiene más habitantes que en el conjunto de Cataluña, haya menos efectivos y no se llegue a ningún acuerdo», se quejó el colectivo al comparar las medidas acordadas para ambos territorios. En esta línea, y en relación a los avistamientos de lanchas rápidas o «go fast» consideradas de género prohibido frente a Las Negras, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, la AUGC también incidió en la necesidad de tener «medios adecuados» con los que combatir a los narcos y a las redes de la inmigración irregular.

En la Costa del Sol no sólo el narcotráfico está poniendo en jaque al turismo, sino también el crimen organizado. De hecho, han sido frecuentes los tiroteos y ajustes de cuentas en enclaves con mucho tránsito de turistas. En una reciente comparecencia parlamentaria, Vox alertó de este asunto y de sus consecuencias en el sector turístico. El consejero del ramo, Arturo Bernal, reclamó «prudencia» y tachó de «irresponsable» llevar este debate a la Cámara. En este sentido, aseguró que su departamento trabaja en dar a conocer Andalucía como un destino «seguro, confiable, competitivo y de calidad». «Desde luego, traer este debate a este foro, además con un ánimo partidista, me parece que no procede», señaló Bernal.