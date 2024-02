Los pactos de Sánchez comprometen la obra pública en Andalucía

Cada vez más sectores políticos, sociales y económicos andaluces recelan de los pactos alcanzados por Pedro Sánchez con los independentistas para acceder a la Moncloa. Unos acuerdos que no hacen más que ahondar en el agravio y que ponen en peligro el equilibrio territorial. Todavía queda mucha negociación para que el Ejecutivo de Sánchez intente sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero en Andalucía ya han saltado las alarmas ante posibles beneficios al País Vasco o Cataluña, territorios con formaciones secesionistas que sostienen a Sánchez en el poder.

En este contexto, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) alerta de que el agravio «ya existe» y apunta que a Andalucía «se le echa menos cuenta que a otras comunidades». «No es un tema nuevo, pero nos preocupa que se acreciente más con estos pactos», asegura a LA RAZÓN Arturo Coloma, gerente de esta patronal, además de lamentar que «jugamos con desventaja respecto a otras regiones» en cuanto a inversiones y financiación de infraestructuras largamente reclamadas. «Parece que cuesta mirar al sur y somos un territorio con grandes necesidades de comunicación tanto internamente como con el resto del Estado», sostiene.

Con todo, Coloma confirma que el nivel de adjudicación de obras públicas se ha mantenido constante en 2023, sin grandes diferencias respecto al año anterior. Ceacop destaca la labor realizada por la Junta y los ayuntamientos y denuncia que la dedicación del Gobierno en este ámbito es «ampliamente mejorable». «Reclamamos más protagonismo de las empresas andaluzas en las adjudicaciones del Estado», subraya, además de remarcar la falta de confianza de una administración, la central, que es un gigante a la hora de adjudicar obras de envergadura, fundamentales para la buena salud de las empresas constructoras.

Precisamente, estas compañías esperan también la adjudicación de infraestructuras hidráulicas que permitan hacer frente a las consecuencias de la sequía. En este punto, Coloma destaca el esfuerzo de la Junta para acometer obras tanto de abastecimiento como para el regadío. «La colaboración con la administración autonómica es buena», insiste, y subraya que la aprobación de los cuatro decretos de sequía «dan buena muestra del problema que estamos soportando». «Ahora se están destinando esfuerzos económicos y hay voluntad política, pero cuando llueve se olvidan y nos encontraremos con la siguiente sequía con las obras sin hacer». Por ello, Ceacop reclama que las constructoras andaluzas «tengan una altísima participación en estas obras», con experiencia en los ámbitos tecnológico, de la depuración y la desalación.

Coloma, en este sentido, reclama la implicación del Gobierno central porque «las grandes cuencas son de su competencia». «El agua es fundamental para la agricultura, para que sea especializada, y para el turismo. Pedimos que no haya ideologías en este asunto. El agua tiene que llegar a todos».

En cuanto a las grandes infraestructuras de transporte pendientes, la lista se repite año a año. Recientemente, el ministro del ramo, Óscar Puente, visitó Andalucía, comprometiéndose a invertir en el puerto de Algeciras. También inauguró la conexión de Espartinas (Sevilla) con la A-49, olvidándose de otros proyectos de calado. La SE-40 es uno de ellos, una infraestructura «fundamental para Sevilla y para toda la zona occidental de Andalucía». El ministro no se pronunció sobre el ansiado cierre de esta circunvalación y tampoco valoró la solución del puente sobre el Guadalquivir, una opción discutida por el alcalde de Sevilla y por otros ayuntamientos afectados.

La A-92 es otra gran infraestructura que se ejecutó hace ahora 25 años y, «aunque se han ido acometiendo algunas inversiones, necesita una atención especial para ser renovada y que no se siga deteriorando», apunta Coloma. «El gasto en conservación debe ser habitual».

Los metros de Sevilla, Granada y Málaga son fundamentales para la movilidad de estas tres ciudades. La inversión no se ha bloqueado y siguen adelante la construcción de nuevas líneas y la ampliación de otras. No obstante, «son infraestructuras que necesitan del apoyo del Estado y de la UE. No se pueden acometer con fondos exclusivos de la Junta».

Ceacop tampoco olvida las conexiones ferroviarias. La patronal de la construcción asegura que el AVE debe llegar a Huelva e insiste en mejorar las conexiones de Granada, Málaga y Almería. «Hay que conectar las infraestructuras con los ejes ferroviarios Mediterráneo y Atlántico. Es fundamental para el desarrollo de Andalucía».