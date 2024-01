El Parlamento andaluz aprueba la subida de sueldo de Moreno y 269 altos cargos

El Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles, con los votos del PP y la abstención del PSOE, el decreto ley que incluye una importante subida de sueldos de los 269 altos cargos del Gobierno autonómico, entre ellos el presidente, Juanma Moreno, que cobrará un 18,9 % más, hasta los 87.333 euros. La Diputación Permanente del Parlamento, que vela por los poderes de la Cámara en periodos inhábiles como enero, ha dado luz verde al decreto, aprobado en periodo navideño, con los votos en contra de Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha defendido las cantidades "adecuadas, lógicas" de los incrementos salariales del Gobierno para adecuarlos a la media del país, mientras que la oposición ha sido muy crítica, más que con el fondo, con el alto porcentaje de subida y con la fórmula del decreto ley urgente. Moreno ha pasado de cobrar 73.459 euros previstos para este año a percibir 87.333 euros. La subida de sueldos, que llega a 269 altos cargos, es de una media del 15 por ciento y supondrá 2,5 millones.

Sanz ha defendido que no es una cuestión partidista, sino de "altura" y "dignidad" institucional y de representación de una comunidad como Andalucía, la más poblada y más grande de España, con un ámbito competencial "de máximo nivel". La intención es "equilibrar" la posición de los altos cargos de la Junta con el resto de España: "No es un salto para estar en la cabeza, es un salto para estar prácticamente en la mitad", ha indicado.

Ha explicado que el decreto no establece sueldos en concreto, sino que el presidente cobrará un 5 por ciento menos que los portavoces parlamentarios, por lo que ahora estará en manos de la Cámara su retribución.

Por su parte, el socialista Josele Aguilar ha dicho que el decreto ley es "un monumento a la incoherencia e hipocresía" del Gobierno andaluz, que además ha optado por una forma "casi clandestina" en periodo navideño "hurtando" un debate abierto en el pleno. Ha expuesto, al igual que el resto de la oposición, que no se conoce el informe jurídico que avale el texto.

Ha opinado que hay "una extraordinaria y urgente opacidad", con un "cinismo" por hablar de transparencia en un asunto en el que cree que "podría encontrarse un consenso" si se hubiera dialogado, aunque no con un 20 % de subida, porque "no es razonable". El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha opinado que, al igual que el salario medio de los andaluces está en los puestos de abajo, el de Moreno también debe estarlo.

Ha criticado que no se incluyera la medida en los presupuestos de 2024, ha pedido que se abran otros "melones" como el de las incompatibilidades de diputados y ha considerado que "esto se hace porque se quiere y se puede, no por otra razón". La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha dicho que la excepcionalidad del decreto ley "no está avalada en ningún sitio", sin informe jurídico, y ha lamentado la "trampa y el engaño" de decir que se equipara el sueldo a los portavoces, ya que incluyen sus dietas y complementos para costearse los gastos.

Ha dicho que "cuidar lo público también es cuidar las retribuciones" de quienes ostentan esas responsabilidad, pero "no había necesidad de adoptar esto eligiendo caminos tramposos". El portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha pedido replantear los sueldos de los representantes públicos, también en el Parlamento, donde su formación siempre ha rechazado las dietas, y ha recordado que el sueldo medio de un andaluz es de 1.624 euros.