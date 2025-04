Jorge Paradela: «Sería un error mantener el calendario de cierre de las nucleares»

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, reflexiona sobre el apagón sufrido en España el pasado lunes, sobre las medidas para que no se vuelva a repetir y sobre los principales proyectos industriales que tiene en cartera Andalucía, tanto en materia energética, como en minería y defensa.

¿Tiene algunas claves que expliquen por qué se produjo el gran apagón?

Corresponde al Gobierno de España y al operador del sistema aclararlas. Preferimos no alimentar conjeturas. Lo que sí hemos vigilado es el proceso de restablecimiento del sistema: Red Eléctrica tenía que habilitar potencia de transporte eléctrico para que después el operador de distribución del sistema, que en Andalucía es Endesa, fuera restableciendo potencia para los usuarios. Para esa potencia inicial de transporte hubo que tirar de las interconexiones. Con Marruecos se arrancó con Campo de Gibraltar y de ahí a Sevilla y Malaga. A las 6 de la tarde teníamos un 15% de potencia restablecida y a las 8-9 de la noche era un 35-40%. Otra cosa reseñable es que en las zonas donde hay peor infraestructura de transporte eléctrico se ha ido más lento. Hay que dotar de mejores infraestructuras a la provincia de Jaén, el norte de Córdoba y tanto a Granada como a Almería.

¿No cree que las energías renovables generan desequilibrios en el sistema?

El mix de generación en España ha cambiado de una manera rápida y ya es el segundo año consecutivo en el que ha habido más generación renovable que fósil y eso está muy bien, pero tenemos que proteger y desarrollar los elementos que le dan estabilidad al sistema. En nuestra opción, sería un error clamoroso mantener el calendario de cierre de las nucleares. El Gobierno de España debería recapacitar. Después, hay que facilitar el despegue del almacenamiento energético y aclarar cómo se va a remunerar. Si lo potencias y mantienes ese 20% del mix que proporciona las nucleares, situaciones como las de las últimas 24 horas quizá no se producirían nunca más.

El mix energético andaluz no incluye energía nuclear. ¿Sería necesario instalar centrales en el territorio autonómico?

No, nadie cuestiona que el mercado eléctrico español funciona de una manera integrada, como mercado único. Ahora bien, no deberíamos privarnos por cuestiones ideológicas de un elemento que le da estabilidad al sistema como la energía nuclear.

De hecho han sido las nucleares francesas las que han contribuido a arrancar el sistema.

Sí, y Andalucía se ha beneficiado de Almaraz. No estamos diciendo que se abran más nucleares, sino que la apuesta por las renovables hay que acompañarla de elementos que le dan estabilidad: nucleares y almacenamiento.

El derrumbe de los precios eléctricos ha puesto al borde de la quiebra a algunos inversores solares. ¿Hay proyectos en riesgo en Andalucía?

La transición energética es una revolución y va a haber una selección, casi un darwinismo en el impulso a las renovables porque con la evolución de los precios de la energía los plazos de recuperación de la inversión están volviendo a periodos más razonables. En el segundo semestre de 2022 había proyectos de renovables que tenían una plazo de recuperación de la inversión de un año y medio o dos años, que eso no es lógico; ahora se está volviendo a plazos de «payback» más razonables. Tenemos un volumen de proyectos con autorización de construcción muy importantes dejando claro que no todo vale: el 37% de la potencia que teníamos en tramitación ha decaído porque no ha superado los filtros ambientales y autorizatorios necesarios.

¿Veremos más apagones?

Espero que no. La situación del lunes ha sido inédita y ha puesto de manifiesto que el sistema no es perfecto. Hay que retroceder hasta principios de los 80 para encontrar un apagón parecido y no se llegó a un cero absoluto ni duró tantas horas.

Si esta crisis energética no se cierra bien, ¿supondrá un perjuicio para la imagen del país de cara a la inversión extranjera?

Sí. Tenemos la oportunidad de subirnos a una nueva revolución industrial. Desde la lealtad institucional, hay que establecer las causas de lo sucedido y proponer medidas correctoras.

Sin inversión en infraestructuras de la red eléctrica por parte del Gobierno de España el despegue industrial de Andalucía se dificulta. ¿Lo que ha pasado con el apagón le va a hacer redoblar las peticiones al Ministerio?

Andalucía ha planteado una propuesta de planificación muy bien fundamentada. Hemos priorizado proyectos de demanda industrial, de hidrógeno, de almacenamiento, de infraestructura y de centro de datos. Si hay proyectos industriales potentes, que no falte energía para ellos.

¿Qué proyecto le preocupa más? ¿Los del valle del hidrógeno verde se pueden ver lastrados?

No, hay que estar atentos a cada paso de este ciclo de planificación tan largo. Nos hemos reunido con el Ministerio 7 u 8 veces y con Red Eléctrica. No nos hemos limitado a mandar un papelito. Hace un mes, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, anticipó que se iba a desarrollar el mallado de la provincia de Jaén, el del norte de Córdoba, la conexión de Andalucía con Extremadura y que los proyectos de hidrógeno de Huelva y Cádiz y de la Faja Pirítica tendrían la potencia necesaria. Habrá que esperar cómo sale Andalucía pero partimos de una desventaja importante, un 40% menos de dotación de infraestructura de transporte con la media nacional. Hay prioridades en las ocho provincias, pero la zona peor dotada de la España peninsular es la provincia de Jaén y el norte de Córdoba y eso hay que resolverlo.

¿El Ministerio actúa con criterios técnicos o políticos?

Las conversaciones siempre han sido técnicas y confiamos en que así siga siendo.

Usted que ha trabajado muchos años en la empresa privada, ¿entiende los plazos de las administraciones para materializar cualquier inversión?

Es a lo que más cuesta acostumbrarse. Es un reto profesional gratificante formar parte del proyecto de Juanma Moreno que quiere mejorar Andalucía, pero lo más difícil son los plazos para dotar tu decisión de la seguridad jurídica necesaria.

Un ejemplo de plazos. El PSOE en el Gobierno de Andalucía quiso reabrir la mina de Aznalcóllar, el PP quiere reabrirla y el Ayuntamiento, gobernado por IU, también. ¿Por qué sigue cerrada? ¿Qué plazos maneja?

Tenemos que ser conscientes de la complejidad del proyecto y que los plazos en la minería siempre van a ser más largos. La Comisión Europea, en el reglamento de materias primas críticas, establece como plazo ideal para la aprobación de un proyecto minero 26 meses, justo lo que hemos tardado nosotros en autorizar una mina nueva, la Masa Valverde en Río Tinto. La de Los Frailes, que es como prefiero denominarla porque es una mina completamente distinta a la que todos recordamos, es el proyecto más complejo de esta Consejería. Dejé hace tiempo de dar plazos pero estamos en el momento final. Las alegaciones a la propuesta de resolución ha recibido 165 alegaciones de 20 entidades distintas.

Dicen que los técnicos están mirando todo con lupa ante la posible judicialización del caso.

Eso son juicios de valor. Cada paso público que se ha dado en este proyecto ha recibido un nivel de contestación y queremos responder con firmeza, argumentos sólidos y que la decisión final, que esperamos que sea positiva, tenga todo el rigor necesario.

Queda poco de la legislatura. ¿Habrá que esperar a después de las elecciones?

Es una buena forma de preguntarlo, pero yo pienso que en esta legislatura se acaba el proceso autorizatorio y después se necesita entre dos años y medio y tres. Es una mina nueva, subterránea, no hay balsa de residuos y la tecnología es nueva.

¿Se abre en 2028?

Pues sí, con el cálculo completo sí, con una generación de empleo e inversión muy importante.

Presentó hace dos años el mapa de minerales críticos de Andalucía. ¿Cuándo estarán estas explotaciones funcionando?

Somos la única comunidad autónoma con una cartografía completa de su subsuelo. De los 34 minerales críticos definidos como tal por la UE, 22 están en Andalucía. De esos, 4 están en explotación y de los 18 restantes hay que realizar un proceso para constatar esos indicios y presentar proyectos. Somos responsables de ese patrimonio geológico.

Con respecto al rearme europeo, ¿tiene la industria andaluza potencial en este sector?

Sí, sobre todo en la combinación Defensa y Aeroespacial, que suman entre los dos el 14% del PIB industrial de Andalucía. Hemos puesto un programa de ayudas en torno a la logística avanzada en Córdoba; a la industria auxiliar naval en Cádiz; otro para desarrollar sistemas satelitales 100% andaluces y en un par de semanas vamos a presentar otro porque pensamos que Andalucía tiene que aprovechar ese impulso.

Si en unos años regresara a la empresa privada y tuviera que invertir en Andalucía, ¿en qué sector lo haría?

Hay sectores que están alcanzando una especial relevancia. Destacaría el aeroespacial, el de las moléculas verdes, tanto hidrógeno como los biocombustibles, y la descarbonización de la industria.