PP: política y pedagogía

Al Gobierno de momento le está saliendo el plan bien, idéntico a cómo lo pensaron en la Moncloa. Una hoja de ruta que recorre varias vías y que aunque en principio parezca que sólo se trata de una cuestión de dinero presenta varias y asentadas raíces. Para empezar porque despeja el futuro inmediato del presidente, que gobernará hasta 2027, frenando así varias semanas de caídas y baches. Entonces la oposición, en el desierto claro, se frotó las manos viendo a lo lejos el agua y las palmeras, pensando que la legislatura se agotaba. No es así, se trataba de un espejismo y aún queda mucha arena que tragar. El argumento de la deuda siempre recibe el aplauso de la mayoría, porque nadie le dice que no a un caramelito. Más, cuando te lo presentan con el envoltorio tan sagaz como con el que María Jesús Montero sazona la semana del 28-F (Día de Andalucía) para allanarse el camino en Andalucía, mientras Cataluña le toca las palmas y a Salvador Illa le coloca una medalla frente a los más duros “indepes” que entienden la quita como una victoria. Para acabar, al tramitar la medida por una ley orgánica, el PSOE crea un proceso largo, con muchos vericuetos; donde es posible negociar, dejar en evidencia y asistir a deserciones desde el enemigo. ¿Quién le dice que no? Es una realidad, como un cántaro de Lebrija, que el dinero, como la energía, ni se crea ni se destruye, sólo se transforma y así la deuda pasa de las comunidades a los ciudadanos, que tendremos que pagar en intereses anualmente unos 1.840 millones de euros más. El compañero Jesús Rivasés lo explica perfectamente en un reciente artículo en este periódico, minuciosamente, didácticamente; lo que parece que no logra, pese a la evidencia, el PP. De momento el relato de la deuda lo gana el PSOE y por lo que parece será la jugada perfecta para consolidar una legislatura que no iba a ninguna parte en 2023.