El PSOE de Andalucía activa «la máquina del fango» contra los críticos

Fue el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien aludió al término «la máquina del fango» para referirse al actual estado de crispación. El ex presidente de la Junta de Andalucía entre 1984 y 1990, José Rodríguez de la Borbolla, publicó un artículo criticando la actual deriva socialista. «Nunca un partido en España había caído tan bajo», señaló, añadiendo que ve al PSOE sometido a la «voluntad egocentrista» de Pedro Sánchez. La agrupación más numerosa de los socialistas en España pero ya no la más importante en base a los resultados electorales salió en tromba contra el ex dirigente andaluz. Manuel Pezzi, presidente del PSOE-A, afeó a Borbolla que use un «estilo macarra de la peor ultraderecha para regocijo de la fachosfera». El portavoz adjunto de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía, Josele Aguilar, indicó, por su parte, que «se acabará arrepintiendo».

A Manuel Pezzi, ex consejero de Educación andaluz, aparte de por sus trienios socialistas, se le recuerda por diferentes «performances» a lo largo de su trayectoria, como sacar la bandera andaluza en el Congreso y envolverse en la arbonaida en plena intervención del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy en un Debate del Estado de la Nación. El nombrado por Juan Espadas como presidente del PSOE de Andalucía, recriminó a De la Borbolla que emplee «un estilo macarra de la peor ultraderecha, para regocijo de la ‘fachosfera’ política y mediática» en su cuenta de la red social X. Pezzi, sin citar el artículo, trasladó el «dolor, rabia y frustración» por «leer a dirigentes, del más alto nivel orgánico e institucional, a los que dediqué parte de mi vida defendiendo sus propuestas y liderazgo, que ‘el PSOE es una partida de arribistas e iletrados regidos por la voluntad torticera de un puto amo’». El presidente del PSOE-A defendió que, con ese comentario, «180.000 militantes» se ven «insultados groseramente, en un estilo macarra de la peor ultraderecha, para regocijo de la fachosfera política y mediática», y con él se contribuye, «sin pudor ni lealtad, a la máquina del fango». Pezzi reivindicó los «145 años de vida del PSOE» y a los «millones de militantes» que ha tenido el partido «durante tantos años, honestos, comprometidos, leales, en defensa siempre de la clase trabajadora y clases medias», y sostuvo que «no se merecen las mujeres y hombres militantes del PSOE, y los millones que nos votan, de los exabruptos y el odio de esa afirmación». Pezzi finalizó reivindicando el «orgullo de pertenecer al PSOE, al PSOE de Andalucía» y de «los liderazgos» de Pedro Sánchez y Juan Espadas.

De su lado, al ser preguntado por el artículo en cuestión, el portavoz adjunto de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía defendió que en su formación están «abiertos a las críticas, pero lo que no es aceptable es la descalificación y el insulto generalizado como se hace en ese artículo» que le ha producido «una gran tristeza».

Josele Aguilar se confesó «convencido» de que se trata de uno de esos artículos de los que «su autor se terminará arrepintiendo porque, sobre todo, sólo lo descalifica a él mismo». «En lo personal, me resulta de una gran tristeza ver que un expresidente de la Junta de Andalucía», en una situación como la actual, «en la que tenemos una derecha y una ultraderecha que está aplicando un plan premeditado de deterioro de los servicios públicos en Andalucía en beneficio de unas iniciativas privadas, se dedique a las descalificaciones a compañeros del partido, en vez de poner el foco donde debe estar», manifestó.

El alto cargo socialista insistió en que «ese artículo no es más que un cúmulo de insultos y descalificaciones». Sobre la posibilidad de abrir expediente a De la Borbolla, Josele Aguilar apuntó que «el partido tiene procedimientos para determinar si (el artículo en cuestión) es merecedor o no de abrir un expediente», y dispone de «un código ético y una Comisión de Ética» donde se podría «valorar» esa cuestión. El portavoz adjunto aclaró que la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A «no ha valorado» esa posibilidad ni ha abordado ese asunto en ninguna reunión hasta ahora y reiteró que «el partido tiene procedimientos en los que se podría hacer una valoración de esto si se entiende que es necesario».