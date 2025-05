El PSOE que prometió Pedro Sánchez en 2017 cuando ganó las primarias...y cómo funciona en la actualidad

Pedro Sánchez ganó las primarias del PSOE en mayo de 2017. Obtuvo el 50,20% de los votos de los afiliados, seguido por Susana Díaz, que consiguió el 39,94%, y de Patxi López, que se quedó en el 9,86%. Lo hizo con un programa electoral titulado “Sí es sí: por una nueva socialdemocracia”. El resto es ya historia: moción de censura contra Rajoy un año después y presidente del Gobierno desde entonces.

El documento, señalaba el entonces candidato a retomar el control del PSOE, había sido debatido y consultado con miles de afiliados y centenares de expertos e incorporado un buen número de aportaciones. Era, decía, “la propuesta política definitiva del candidato a las Primarias, Pedro Sánchez”.

Hoy, un repaso a las 59 páginas del documento con el que ganó las primarias resulta casi un ejercicio de ciencia ficción: el PSOE que prometió Sánchez y el PSOE actual son dos formaciones políticas completamente distintas. Estos son algunos de los compromisos que figuraban en “Sí es sí: por una nueva socialdemocracia”:

Participación frente a un partido de “súbditos”

Pedro Sánchez prometió entonces “un partido de ciudadanas y ciudadanos maduros y libres con plenos derechos, que piensan, opinan, participan y deciden, y no un partido, burocratizado y decaído, cuyos afiliados sean tratados como súbditos a los que se les pide que callen y obedezcan”.

Erradicar la corrupción

El capítulo sobre la lucha contra la corrupción era uno de los más extensos y, a tenor de las últimas informaciones, poco o nada se ha cumplido. Entre otras cuestiones, planteaba “regenerar la democracia, erradicar la corrupción y proteger los derechos y libertades. Para regenerar la democracia se promoverán iniciativas en un triple plano: de lucha contra la corrupción, de mejora de la transparencia y de mejora de la participación ciudadana, con los cambios normativos que se requieren”.

Honestidad y transparencia

El programa defendía que "la honestidad y la integridad en el ejercicio de funciones públicas" como "condición necesaria de un sistema político sano y elemento indispensable de una democracia plena. Para avanzar en este objetivo se necesitan no sólo nuevas medidas normativas sino, sobre todo, la capacidad institucional necesaria para hacer que todas las existentes se cumplan en su totalidad". En este sentido, aseguraba que se avanzarían los siguientes aspectos:

• Establecer sistemas que faciliten la denuncia de casos de corrupción, garantizando la protección de la identidad de los denunciantes.

• Limitar la capacidad de la Administración para adjudicar contratos públicos directamente, sin concurrencia ni publicidad, y establecer controles estrictos para impedir su fraccionamiento.

Autonomía de los jueces

Con respecto a la justicia, abogaba por la "creación de una Oficina Nacional Antifraude que prestará apoyo a los Jueces y a la Fiscalía en la investigación de casos de corrupción y a la que deberá dotarse de autonomía y de los medios necesarios para el ejercicio de sus funciones".

Ejemplaridad

Su hoja de ruta incluía "garantizar la ejemplaridad en el ejercicio del cargo y la defensa del interés público requiere poner límites razonables a las puertas giratorias, tanto de salida como de entrada, exigiendo rendición de cuentas de las actividades económicas de las empresas con las que haya vinculación antes y después de la obtención de la condición de representante público". Para ello, había que:

·Dotar a la Oficina de Conflictos de Intereses de la independencia y los medios necesarios para el control del régimen de incompatibilidades.

·Se aplicarán también a los funcionarios de Cuerpos Superiores de la Administración las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas para los ex altos cargos.

Promesa “anti conseguidores” como Aldama

El Sánchez de las primarias rechazaba "la influencia de intereses privados en la actividad parlamentaria, en el Gobierno y en la Administración" por lo que había que "crear un registro obligatorio de lobbies y lobistas ante Parlamentos y gobiernos, y que los representantes y altos cargos publiquen sus agendas".

Control ciudadano en el Parlamento

En las sesiones de control al Gobierno actuales se habla de todo menos de lo que preguntan los partidos de la oposición, especialmente el PP. Pero Sánchez, en 2017, quería extender el control a los ciudadanos y prometió que "se regulará la figura de las “preguntas parlamentarias ciudadanas” en el Congreso y el Senado, de manera que mediante un número suficiente de firmas, colectivos de ciudadanos puedan participar de las dinámicas y sesiones parlamentarias de control del Gobierno."

Cumplimiento obligatorio de los programas electorales

El PSOE ha defendido en elecciones una cosa y ha hecho otra distinta en el Gobierno, como, por ejemplo, la amnistía. En 2017, el actual presidente del Ejecutivo se comprometió a "establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los programas y los compromisos políticos sobre los que el Gobierno deberá rendir cuentas periódicamente.

Independencia del poder judicial

Controlar el poder judicial es el gran anhelo del Gobierno de España, pero en 2017 el PSOE aseguraba que "los ciudadanos como los afiliados socialistas expresan recurrentemente opiniones sobre la necesidad de despolitizar la justicia y de reforzar la independencia del Poder Judicial. Esta circunstancia se une a la desconfianza sobre la independencia de jueces y fiscales en los casos de corrupción. El Consejo General del Poder Judicial como órgano responsable de los nombramientos, del régimen disciplinario y del sistema de incompatibilidades de Jueces y Magistrados, será garante del buen funcionamiento democrático y de la satisfacción de derechos y libertades de los ciudadanos. Por ello, se mantendrá la elección de sus miembros por el Poder Legislativo, pero evitando su dependencia partidista o asociativa, así como las injerencias desde el exterior".

Estatuto del Directivo Público... para evitar “amiguetes” en cargos públicos

Otro compromiso era "profesionalizar la función directiva en las Administraciones", motivo por el que "los candidatos a ocupar puestos directivos en la Administración o en empresas públicas deberán acreditar su idoneidad ante Comisiones independientes de selección". La realidad es que se siguen eligiendo a dedo y se ha extendido también a alguna empresa con participación pública en su accionariado.

Reforma del sistema electoral

Otra de las promesas recurrentes para "garantizar proporcionalidad y promover la cercanía de los representantes elegidos a los ciudadanos y sus problemas". La presencia de los partidos nacionalistas en el Congreso es imprescindible hoy día para el PSOE.

No a los candidatos del PSOE elegidos a dedo

Denunciaba Sánchez que "el sistema de selección de candidatos y de cuadros políticos en el PSOE ha llegado a ser endogámico y presenta carencias que han dado lugar a problemas de agotamiento. El talento de nuestra militancia debe ser valorado y aprovechado, para que la organización pueda beneficiarse de la inteligencia, el conocimiento, el trabajo y la experiencia de miles de militantes". Hoy nada se mueve en el PSOE sin el visto bueno del secretario general.

Un PSOE en el que se respete la voz de los afiliados frente a las imposiciones

El propio Sánchez tardó poco en laminar a los críticos, pero en 2017 defendía que "el PSOE tiene que ser un partido participativo y coherente, donde la integridad y el cumplimiento de la palabra dada predominen, donde se cumplan las promesas electorales y donde se respete la voz de los afiliados. En donde prime una nueva forma de hacer política: directa, confiable, íntegra, coherente y leal".

Un PSOE sin redes clientelares...

Alertaba en su programa que "debemos evitar cualquier involución hacia un modelo organizativo para el PSOE más propio de los partidos de notables y de lealtades clientelares que de las organizaciones socialdemócratas que valoran las deliberaciones y en las que la militancia participa directamente en la elección directa de sus dirigentes y candidatos, y en la toma de decisiones de trascendencia".

Rendición de cuentas de los compromisos electorales... de los dirigentes del PSOE

Prometió que "todos los cargos electos del PSOE, a todos los niveles, deberán rendir cuentas de modo obligatorio, sancionable y periódico (como mínimo anualmente) de su gestión a los ciudadanos, mediante la apertura de procesos públicos y participativos. La rendición de cuentas debe venir acompañada de la máxima transparencia, del respeto a un código ético estricto y de la verificación del cumplimiento de los compromisos electorales contraídos. También los cargos orgánicos deberán rendir cuentas de manera periódica de sus actuaciones, incluidos los miembros del Comité Federal ante quienes les han elegido en las federaciones".

Uso de redes sociales “de manera positiva” y con “concordia” frente al “estilo Puente”

A Sánchez no le gustaba el "fango" en 2017 y abogaba por "establecer un Código de redes a compartir y asumir por toda la militancia socialista, con el compromiso de utilizar las redes sociales de manera positiva, en base a principios de veracidad, respeto mutuo, participación constructiva y máxima concordia".

Primarias con suspensión provisional de cargos orgánicos

Dejó por escrito que "para una mayor imparcialidad en los procesos de primarias, los candidatos que ocupen puestos orgánicos, durante los procesos de primarias, quedarán suspendidos de su cargo, quedando delegadas automáticamente sus funciones en la persona u órgano que las normas prevean que lo sustituye en sus funciones temporalmente".

Un militante, un cargo: la realidad es que los ministros liderando los territorios

Presumía que "nuestro partido tiene una normativa avanzada en cuanto a limitación e incompatibilidades de cargos públicos y orgánicos", pero había "que seguir avanzando en el principio de un militante, un cargo. Los afiliados y afiliadas no deben desempeñar simultáneamente más de un cargo institucional de elección directa, a no ser que exista un informe motivado desde su Federación para casos excepcionales; por otra parte un militante sólo podrá tener un cargo orgánico ejecutivo, excepto los que no sean incompatibles entre el nivel de agrupación municipal y provincial o de federación, siendo incompatible simultanear un cargo orgánico provincial o de Federación y un cargo federal".

Cargos ejemplares frente a casos como el de Ábalos o Leire Díez

"Los cargos electos del PSOE deben comprometerse a observar un código ético riguroso, basado en los principios de honradez personal, austeridad, compromiso con los electores, transparencia en las actividades, ejemplaridad ciudadana y lucha contra el clientelismo y la corrupción". La realidad ha sido bien distinta.

Liderazgo integrador frente al ordeno y mando

Con el PSOE en plena crisis, Sánchez tendió la mano porque "la crisis de liderazgo de PSOE exige un liderazgo integrador del pluralismo existente en el PSOE, que sea a la vez incluyente, abierto a la colaboración con los movimientos sociales y las organizaciones progresistas, inclusivo de las demandas sociales y de la lucha contra los recortes de derechos básicos que afectan a amplios sectores sociales, y también compartido con claridad y eficacia, delimitando los papeles de liderazgo general con los de los representantes territoriales, que funcionarán en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyándose mutuamente y no compitiendo entre sí".

Auditoria externa del PSOE para analizar el cumplimiento del programa electoral

"Se procederá a la realización de una auditoría externa cada dos años sobre su situación de financiación y sobre el funcionamiento democrático del PSOE, a nivel de Estado y de CCAA, así como en relación con el grado de cumplimiento del programa electoral".

En el PSOE se puede pensar de manera distinta (salvo si eres Page, Lambán o hasta Felipe González)

"El PSOE es una organización de hombres y mujeres que asume que puedan pensar de distinta manera, siendo conscientes del valor de la deliberación como estímulo para el debate de ideas". Hoy, ya casi nadie piensa de manera distinta, al menos públicamente.

En cuanto a promesas de Gobierno, el documento también alguna píldora interesante de actualidad. Por ejemplo, en este terreno nuestra propuesta es avanzar, como un primer paso, a la jornada de 35 horas antes de 2020.

También propuso impulsar la creación de parques públicos estables de viviendas de alquiler a partir de viviendas de nueva construcción y de viviendas vacías, así como, y sobre todo, de las generadas en los procesos de rehabilitación y regeneración urbanas.