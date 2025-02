El PSOE-A propone declarar a Escuredo como "padre de la autonomía andaluza"

El PSOE-A ha planteado a los grupos con representación en el Parlamento andaluz una propuesta de declaración institucional de cara al Pleno que se celebra esta semana --entre el miércoles y el jueves-- para reconocer al expresidente socialista de la Junta Rafael Escuredo como "padre de la autonomía andaluza". Así lo ha anunciado este lunes el diputado del PSOE-A Mario Jiménez y ha justificado esta iniciativa de su partido que, si no logra canalizarse mediante una declaración institucional porque no recabe el apoyo unánime de los grupos de la Cámara, se planteará mediante una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno próximamente, según ha confirmado.

Mario Jiménez ha enmarcado esta iniciativa en los prolegómenos de la celebración del día de Andalucía --que se conmemora el 28 de febrero-- y en un contexto en el que, según ha denunciado, "la llegada de la derecha al Gobierno de Andalucía se ha traducido en un proceso de deterioro de nuestra autonomía" en el que "se ha rebajado sensiblemente la ambición autonomista" de la comunidad, que ha pasado "de ser la que revolucionó el proceso autonómico en España con la consecución de nuestra autonomía por el artículo 151" de la Constitución a "estar en la cola también en eso", ha añadido.

El representante del PSOE-A ha acusado al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, de haber puesto Andalucía "a la cola del desarrollo económico, de la creación de empleo y de las cifras de desempleo" en España, así como del "desarrollo autonómico", y ha lamentado que "sólo estamos en la cabeza en los tiempos de lista de espera sanitaria".

Mario Jiménez ha recordado que este año se cumplen 45 del referéndum del 28 de febrero de 1980, "esa fecha histórica en la que los andaluces, contra viento y marea y de la mano de Rafael Escuredo, conseguimos la autonomía plena" y "al máximo nivel, como se le había asignado inicialmente por los padres de la Constitución a las comunidades llamadas históricas", ha subrayado.

Tras esa fecha, "Andalucía se convirtió en una comunidad autónoma histórica", y "lo hizo gracias a la movilización del pueblo andaluz" y "al liderazgo" de Rafael Escuredo, que "hizo posible lo que la derecha había diseñado como imposible para Andalucía, que era la consecución de la autonomía plena para nuestra tierra", ha incidido.

El parlamentario socialista ha subrayado que el primer presidente de la Junta "está vivo y en pleno uso de sus facultades mentales e intelectuales" pese a la "edad importante" que tiene, y ha reivindicado "su liderazgo, su tesón", en los años de la lucha por la autonomía andaluza, para saber "sortear todos los obstáculos que unos y otros intentaron poner en el camino para impedir que Andalucía accediera a su autonomía plena".

Mario Jiménez ha defendido la conveniencia, a su juicio, de homenajear a Escuredo "cuando todavía está vivo" mediante la referida propuesta de declaración institucional en el Parlamento, que se sumaría a otros reconocimientos ya concedidos al expresidente como el título de Hijo Predilecto de Andalucía y la medalla de Andalucía, ha recordado.

El parlamentario socialista ha indicado que ha sido la nueva secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien "ha impulsado" esta iniciativa de declaración institucional cuyo texto se ha trasladado "a todos los grupos parlamentarios de la Cámara" para que se apruebe en el Pleno de esta semana, previo al 28F.

Mario Jiménez ha defendido que Escuredo "reúne todos los requisitos" para ser reconocido como "padre de la autonomía andaluza" por parte del Parlamento, que, además, "tiene encomendada la tarea, como sede de la soberanía andaluza, de preservar la historia de nuestra autonomía y de reconocer a aquellos que la hicieron posible", así como de "hacer justicia con la verdad histórica" en tiempos de "bulos, 'fake news' y reescritura de la historia de lo que ocurrió en Andalucía", ha agregado.

QUE MORENO "ESTÉ A LA ALTURA" Y APOYE LA INICIATIVA

El representante socialista ha sostenido también que esta iniciativa no va "contra nadie", sino "a favor de la historia de nuestra autonomía, que en el marco del 28 de febrero tiene que quedar negro sobre blanco escrita, y tiene que reconocer la figura de Rafael Escuredo", ha agregado.

No obstante, ha reconocido que tiene "más fe en unos grupos" que en otros a la hora de apoyar esta iniciativa, y ha dirigido un mensaje específicamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien ha emplazado a estar "a la altura de su papel institucional" y a promover "el respaldo y el apoyo de esta declaración en el seno del Parlamento de Andalucía", de forma que "demuestre que su compromiso no es partidario, sino es con la autonomía, con nuestra historia estatuyente y con aquel movimiento ciudadano, con la única revolución pacífica que se ha producido en la historia de España que hizo posible un cambio histórico" que "lideró Rafael Escuredo", ha continuado.

DESARROLLO ESTATUTARIO

Por otro lado, Mario Jiménez ha explicado que el Grupo Socialista ha solicitado para este Pleno una comparecencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, "para que explique en qué fase se encuentra el desarrollo" del Estatuto de Autonomía andaluz.

En ese punto, ha señalado que los socialistas están "cansados de la controversia y la confrontación permanente con la que se conduce el Gobierno de Moreno Bonilla en el debate territorial", que "da una sensación de incapacidad, de impotencia de un Gobierno que no sabe, o no quiere o no puede gestionar verdaderamente el papel esencial que tiene que jugar Andalucía en la construcción del modelo territorial en España", ha opinado.

"Por eso queremos saber qué iniciativas de impulso nuestro desarrollo autonómico ha puesto en marcha el Gobierno de Moreno desde que llegó a la Presidencia". "Creemos que ninguna", ha seguido relatando Mario Jiménez, que ha apostillado que Moreno "se piensa que se defiende la autonomía andaluza estando en la bronca y en la confrontación permanente con el Gobierno de España", cuando eso es "estéril, improductivo y da la idea del bajo nivel político que tiene" el presidente de la Junta y su Gobierno, en opinión del diputado socialista.

Frente a ello, ha indicado que en el PSOE-A creen que "en este momento hay que apostar por el desarrollo autonómico y desplegar toda la capacidad que tiene el Estatuto del 2007, tanto desde el punto de vista de los nuevos derechos sociales y civiles, como de todo un abanico de nuevas competencias que están" en dicha norma fundamental y que "están reclamando y desarrollando otras comunidades autónomas".

Mario Jiménez ha puesto como ejemplo de esas competencias la ferroviaria, y al respecto ha criticado que el Gobierno de Juanma Moreno "no ha dado ni un solo paso para reclamar las competencias de los ferrocarriles intracomunitarios y de cercanías, como están haciendo otras comunidades autónomas".