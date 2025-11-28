Radiografía de los robos en los comercios: no son por "necesidad", sino por "capricho"

La mayoría de los robos en los comercios de alimentación y perfumería son de productos capricho (68 %), cometidos por autores multirreincidentes (62 %) y bandas organizadas (41 %) y el grueso acaba en la reventa (75 %), según un estudio de la patronal andaluza de empresarios de alimentación y perfumería.

El 68 % de la pérdida desconocida, que incluye hurtos externos, internos y errores administrativos o de proveedores, se corresponde con hurtos externos, que se incrementan especialmente en Navidad y Reyes y suponen un 0,9 % de la facturación total de las empresas en el año 2024 (unos 11.000 millones).

Estos datos se recogen en un estudio de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) sobre la pérdida desconocida en el sector retail de alimentación, gran consumo y perfumería en Andalucía”, elaborado por NielsenIQ con la colaboración de Checkpoint, y financiado por la Consejería de Empleo, basado en una encuesta a las empresas asociadas a CAEA sobre la evolución de los hurtos y robos en 2024.

Según este estudio, el 18 % proviene de hurtos internos de los trabajadores y el 14% de errores administrativos o de proveedores, ha informado CAEA en un comunicado.

Los productos más hurtados del canal minorista son los embutidos, los de cuidado capilar/pelo, las conservas/ahumados, los aceites y los vinos y licores, y en el canal mayorista los vinos y licores, los embutidos, las cuchillas de afeitar, los aceites y las conservas/ahumados.

En cuanto a las características de los hurtos externos de los potenciales clientes, se hurtan productos capricho (68 %), no básicos, por autores multirreincidentes (62 %) y bandas organizadas (41 %), y el grueso (75 %), acaba en la reventa. Asimismo, el 76% se realiza sin violencia.

Las alarmas de seguridad y las cámaras de videovigilancia son las medidas de seguridad más presentes en los comercios andaluces y las antenas, arcos, arañas, collarines y cajas policarbonato constituyen las soluciones antihurto más implantadas.

La presidenta de CAEA, Virginia González Lucena, ha señalado que con este estudio quieren "visibilizar la necesidad de actuar por parte de las administraciones y los agentes implicados, dado que es evidente que el sistema es ineficaz a la hora de perseguir y penar la multirreincidencia, y el impacto negativo en el sector resulta muy significativo”.

“Queda reflejado que no se trata de hurtos o robos famélicos o por necesidad, sino de bandas organizadas que han hecho de esto su modo de vida, dado que se roban mayoritariamente productos capricho y tres cuartas partes de los mismos terminan en la reventa", ha indicado.

Estas empresas facturan en Andalucía unos 11.000 millones anuales y cuentan con unos 3.500 establecimientos comerciales y unos 45.000 trabajadores.