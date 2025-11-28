Moreno pide elecciones generales a Sánchez...que coincidirían con las andaluzas

"España tiene que lanzar un mensaje claro y en esta situación no podemos. Cuanto antes haya elecciones, mejor para todos". Así de contundente se ha mostrado esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, minutos antes de reanudar el Debate sobre el Estado de la Comunidad que se celebra desde ayer en el Parlamento autonómico.

Para el presidente andaluz, el Gobierno está "paralizado" y "acorralado por la corrupción", más aún cuando ayer mismo el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García, ingresaron en la prisión de Soto del Real.

En el caso de que Sánchez decida convocar elecciones generales, Moreno ha repetido en varias ocasiones que él también adelantaría las andaluzas para evitar que los ciudadanos de la región tengan que acudir a las urnas dos veces en un breve periodo de tiempo, toda vez que las elecciones autonómicas deben celebrarse en junio de 2026. Por tanto, la petición de Moreno al presidente del Gobierno conllevaría una doble convocatoria electoral en Andalucía.

Desde la Junta de Andalucía no ven con malos ojos la posibilidad de coincidencia de ambos comicios, toda vez que hay muchos temas en el debate autonómico que son de alcance nacional. Ayer mismo, durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Comunidad, el presidente de la Junta de Andalucía avisó que Andalucía "alzará la voz" frente a los privilegios en materia de financiación autonómica, y subrayó su rechazo al principio de ordinalidad para conformar dicho modelo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha pactado con Cataluña".