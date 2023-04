Reanudado el macrojuicio de 'Los Castañas' tras asignarse defensa para el acusado que amenazó a su abogado

El macrojuicio contra el clan de 'Los Castañas', que se celebra en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, se ha reanudado después de que fuera suspendido al renunciar el abogado de uno de los acusados después de que éste lo amenazara en la propia sala de vistas. Finalmente, tres abogados presentes en sala se han hecho cargo de su defensa, una de ellas la que defiende al considerado por la Fiscalía como presunto líder de la organización.

Los hechos que acarrearon la suspensión temporal del juicio ocurrieron cuando se producía un receso en el que el tribunal se había retirado a deliberar sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas (en la jornada del miércoles) y la contestación de la Fiscalía (este jueves) a esas cuestiones ante las peticiones de nulidad por diferentes motivos, como las escuchas o posible indefensión por el cambio en la calificación previa de la propia fiscal.

Una vez con el tribunal nuevamente en la sala, el abogado de uno de los acusados he pedido la palabra para manifestar su renuncia a la defensa por lo hechos ocurridos. La propia Fiscalía ha señalado que "estaba presente" y había "observado las amenazas", por lo que entendía la renuncia y no se oponía a ella.

Así las cosas, la presidenta del tribunal dio "por bueno" lo manifestado por el abogado defensor y se vio obligada a suspender el juicio hasta que ese acusado tuviera un nuevo letrado para su defensa, bien porque alguno de los otros abogados que están en la sala quisiera defenderlo --como finalmente ha ocurrido-- o por turno de oficio.

CUESTIONES PREVIAS FISCALÍA

Hasta el momento del receso, donde han ocurrido los hechos que han propiciado la suspensión del juicio, había tomado la palabra la fiscal para oponerse a las cuestiones previas planteadas por las defensas en las que se pedía la suspensión del proceso o la nulidad de las escuchas, entre otras cosas.

Para ello, la fiscal ha ido desgranando cada cuestión previa planteada por las defensas y argumentando su rechazo con sentencias jurisprudenciales tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional. Así, ha asegurado que "no existe impedimento legal" en la modificación de la calificación previa de la Fiscalía, como habían solicitado las defensas, a quien ha recordado que "ningún letrado" solicitó un plazo para estudiar y aportar pruebas sino que todos plantearon la nulidad.

Igualmente, ha defendido la instrucción para llevar a cabo las escuchas telefónicas o la colocación de geolocalizadores, también cuestionadas por las defensas. La Fiscalía ha asegurado que todas las intervenciones y resoluciones están "plenamente ajustadas" a derecho y concurren todos los requisitos de la ley para ello. "Hablamos de una actuación correctamente desarrollada por un juez", ha defendido.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL

Antes de conocer la deliberación del tribunal sobre todas las cuestiones previas planteadas por las partes, incluida la nulidad de las escuchas o la suspensión por vulneración de ciertos derechos a criterio de las defensas, la juez se vio obligada a suspender momentáneamente el juicio al quedarse uno de los acusados sin representación legal para su defensa.

Una vez solventada esta situación y al contar nuevamente con defensa el acusado, que ha pedido disculpas y ha manifestado sentirse muy nervioso, la juez ha tomado la palabra para rechazar las cuestiones previas planteadas por la defensa en las que pedían la nulidad de escuchas o suspensión de la causa.

Así, en cuanto a la cuestión de competencia del propio tribunal planteada por la defensa del considerado líder de la organización, Antonio T.C., la jueza ha recordado que se trata de una cuestión ya planteada con anterioridad y resuelta mediante un auto que dictaba que sí tenía competencia.

Igualmente, se han centrado en la presentación por parte de la Fiscalía de un nuevo escrito de acusación, motivo por el que las defensas plantearon la nulidad alegando que indefensión y extemporaneidad del mismo.

La jueza ha defendido que el escrito de calificaciones previas presentado el 29 de marzo recoge los presentados anteriormente y ha subrayado que "no hay variación absoluta y total" de lo que se estaba diciendo y planteando en los anteriores. "No hay variaciones relevantes que vulneren el principio acusatorio y las calificaciones jurídicas del fiscal no ha sufrido variación", ha señalado la juez, que también ha rechazado las cuestiones planteadas contra las escuchas telefónicas.

Una vez solventadas y rechazadas las cuestiones previas planteadas a lo largo de estos días, la jueza ha dado comienzo a las declaraciones de los acusados, siendo el primero en estar citado Antonio T.C. (el supuesto líder) que se ha acogido a su derecho a declarar en el bloque en el que aparece según la división realizada por el tribunal y fiscalía conforme a la aparición en la causa de los diferentes acusados.

El macrojuicio contra el clan de 'Los Castañas' se reanudará ya en la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz el próximo día 24 de abril, continuando con la declaración de los diferentes acusados en la causa que siguen en sala, después de que 70 de ellos hayan llegado a un acuerdo de conformidad y 25 hayan sido ya absueltos tras retirar Fiscalía la acusación que mantenía sobre ellos.