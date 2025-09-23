Los recortes de la PAC encienden las alarmas en el sector agrario andaluz

La nueva Política Agraria Común (PAC) que prepara Bruselas ha encendido las alarmas en el campo andaluz, un sector de vital importancia para la economía regional. Los cambios tanto en el sistema de ayudas directas como al desarrollo rural, que se traducirían en recortes, no solo están generando preocupación en los productores agrarios, sino en las administraciones. En este sentido, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, instó al Ministerio de Agricultura a usar «todas las herramientas que estén a su disposición» para «bloquear» las intenciones de las instituciones comunitarias.

«Es fundamental que el Gobierno de España dé el cien por cien de su capacidad para bloquear esta situación que sería tan perjudicial para el campo de Andalucía», señaló Fernández-Pacheco, quien pidió al ministro Luis Planas que «plante frontalmente la posición de España respecto a la propuesta de PAC que ha hecho la Comisión Europea».

El consejero cree que es el momento de que el Gobierno actúe para «bloquear» la propuesta de la CE y plantee una alternativa en la que «se respete la Política Agraria Común como una política propia de la Comisión», con un presupuesto «fuerte» en el que «se tenga en cuenta el papel de las comunidades autónomas y regiones de Europa».

Junto a ello, recalcó la necesidad de respetar los «dos pilares tradicionales de la PAC», tanto en lo que concierne a las ayudas directas, puesto que han «garantizado la rentabilidad de las explotaciones agrícolas en los peores momentos del continente», como en cuanto al desarrollo rural, puesto que «ha permitido la incorporación de jóvenes, la modernización de regadíos, el arreglo de caminos rurales y otras tantas infraestructuras».

Con ello, el consejero subrayó que el diseño que hasta ahora ha mantenido la PAC como herramienta de fomento al campo es lo que ha hecho que la quienes viven en los pueblos de Andalucía «no hayan tenido que abandonarlos para irse a vivir a las ciudades», por lo que consideró preciso mantener esta senda.

Según las cifras provisionales que publicó la Comisión la semana pasada, a España le corresponderían unos 37.235 millones de euros de asignación mínima en su sobre nacional para 2027, una cifra rechazada por el ministro Planas, al estimar una rebaja de un 20% en la asignación a partir de 2027 en comparación con el anterior presupuesto a largo plazo. Precisamente, Planas se refirió ayer a las propuestas de la Comisión en torno a la PAC, expresando su desacuerdo con las mismas. «Eso significa que hay una negociación que se me antoja larga y complicada», subrayó el ministro, quien criticó que «en la propuesta de la Comisión desaparecen las propuestas de política común para transformarse en programas de gasto presupuestario», tanto en materia agraria como pesquera», algo que considera «un gran problema».

Por un lado, el ministro reprobó que haya líneas presupuestarias y apoyos, «pero no una política como tal» y, por otro, lamentó que se planteen cantidades que ve «insuficientes, no sólo a la vista de las actuales, sino teniendo en cuenta los retos climático, geopolítico y de competitividad».

Recientemente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, abogó por una posición conjunta contra la recentralización de los fondos. Por ello, instó a establecer estrategias para defender que la PAC no se reduzca «porque son muchas las regiones de Europa que saldrían perjudicadas, agricultores, ganaderos y pescadores». Junto a ello, reclamó que los fondos de cohesión no se centralicen y que las regiones y las ciudades participen «desde ya» en el diseño de esas políticas.