Salud niega que hubiera colapso en los hospitales en el pico de gripe

Han sido meses complicados en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Tras la publicación en noviembre de los datos de las listas de espera –que contabilizaron hasta 192.000 andaluces aguardando una intervención quirúrgica-, se sucedieron a final de año las dimisiones del viceconsejero y el gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La gota que colmó el vaso fueron los paros convocados por los sindicatos en enero, en plena ola epidémica de virus respiratorios, para exigir más recursos y un plan de choque para reducir listas de espera. Un caldo de cultivo aprovechado por la oposición, que no ha cesado en pedir la dimisión de la consejera del ramo, Catalina García, para desgastar la mayoría absoluta de Juanma Moreno. Tanto es así, que la primera reunión del «gobierno alternativo» de Juan Espadas giró en torno a la sanidad andaluza, con figuras importantes de esta cartera dentro del PSOE como el ex consejero vasco de Sanidad, José Manuel Freire, y la ex secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, entre otras.

Con este difícil escenario afrontó la consejera de Salud su intervención en el primer debate del año en el Parlamento andaluz, recordando que ya se ha puesto manos a la obra con las listas de espera para que ningún andaluz se quede fuera del decreto de garantía, con medidas como el autoconcierto, la continuidad asistencial y la utilización de recursos externos a través de las clínicas privadas.

Catalina García no dio cuenta del resultado de su plan ni actualizó los datos de las listas de espera, tan solo explicó que se siguen implementando las medidas acordadas. La prioridad de sus políticas, dijo, es aumentar la actividad asistencial del SAS a través de los autoconciertos. En este sentido, informó que en 2023 se destinaron 120 millones de euros, lo que permitió 2,5 millones de horas extra y 9.000 cirugías extraordinarias. Para 2024, anunció, se incrementará el presupuesto en autoconciertos con 140 millones de euros, lo que supone un 66% más que en el año 2018.

«Nosotros primero hacemos autoconcierto y, como última opción, derivaciones a la privada», respondió la consejera de Salud a la oposición, que le afeó el haber prestado 9 millones de euros a empresarios andaluces para levantar y gestionar un hospital privado en Jaén, el Hospital Bulevar. Ante esto, García recordó a los socialistas que fue el anterior alcalde jienense, Julio Millán (PSOE), el que firmó la cesión del terreno para este proyecto.

Durante su intervención, García sacó pecho de su gestión durante la época de virus respiratorios en los centros sanitarios públicos de Andalucía. «No existió colapso ni desbordamiento», aseguró tras dar a conocer la evolución del Plan de Alta Frecuentación. «En la semana del 11 de enero, cuando se produjo el pico, solo 9 de los 51 centros estuvo en fase 1 de las 3 existentes. En este invierno, no ha habido colapso, ha habido tensión», recalcó.

La titular de Sanidad compareció a petición propia para dar cuenta de la situación de la sanidad andaluza, que «comparte problemas con la del resto de comunidades» y se encuentra en una «situación tensionada». Y lo achacó a tres motivos. En primer lugar citó las consecuencias que ha traído consigo la pandemia de Covid al SAS. A este respecto, aseguró que en 2020 se realizaron 8.000 intervenciones quirúrgicas menos que en 2019, un 21%, algo que «se viene arrastrando».

Como segundo motivo, apuntó la falta de profesionales médicos. «La bolsa de empleo está vacía y hay dificultades para cubrir bajas vacaciones y jubilaciones. En cinco años el Gobierno no ha sido capaz de poner una medida correctora», criticó.

El tercer factor causante de la situación de tensión del SAS, dijo García, es «el aumento de la actividad asistencial». «Nunca antes se había operado tanto, un 14% más que en el 2018», aseguró.

De lo que no habló la titular de Salud de la Junta de Andalucía durante su comparecencia fue de las dimisiones que se produjeron en noviembre en el seno de la consejería, pese a que todos los grupos de la oposición le pidieron explicaciones.

La más dura fue la portavoz socialista en temas de salud, Maria Ángeles Prieto, que la acusó de ser la responsable de las salidas de los dos altos cargos de su equipo. «Han cerrado cientos de centros de salud por las tardes, la cita en Primaria no baja de la semana y me temo que las listas de espera están en aumento. Por su incompetencia se ha producido la cadena de dimisiones», subrayó Prieto, que sacó a colación la dificultad para encontrar sustituto en la gerencia del Hospital Juan Ramon Jiménez de Huelva.