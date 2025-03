Salud sigue buscando profesionales para evitar el cierre del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha negado este jueves en el Parlamento andaluz el cierre del Servicio de Cirugía Vascular y Angiología del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y ha avanzado que se va a llevar a cabo una segunda convocatoria de profesionales para cubrir las plazas de este servicio "tras quedar desierta la primera".

A pregunta del PSOE, la consejera ha explicado en el Pleno del Parlamento que "cuando empezaron las bajas en el servicio, se acudió a la bolsa, que es el procedimiento que hay que seguir, y luego se llamó a la bolsa adicional".

"Al ver que no había ningún profesional ni en la bolsa ni en la bolsa adicional, se hizo una convocatoria específica para cubrir tres plazas de cirugía vascular, con larga temporalidad, en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Pero desgraciadamente esta primera convocatoria, que se convocó de manera urgente con cinco días para presentar la documentación, ha quedado desierta y vamos a convocar una más", ha abundado.

Al respecto, Hernández ha indicado que "ante la falta de profesionales, la obligación es garantizar la asistencia" y eso "se hace gestionando y con liderazgo", toda vez que ha añadido que hay un Plan de Contingencia porque "nos preocupa que los pacientes sean tratados". "Ese plan de contingencia lo que contempla es el tratamiento inicial, la estabilización por categorías profesionales y el traslado a la provincia de Sevilla a los hospitales de referencia".

"He de decirles que desde que se puso en marcha ese plan de contingencia, no ha habido ninguna incidencia en los traslados. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en esa línea, al igual que hay un planteamiento nuevo de gestión que se explicará posiblemente este viernes a los profesionales, porque son ellos los primeros que deben conocerlos. Los planes de gestión se elaboran con los profesionales responsables de la atención y gracias al Servicio Andaluz de Salud y a su liderazgo, se está llevando a cabo", ha enfatizado la consejera.

Por lo tanto, Hernández ha subrayado que la población onubense "debe saber que estamos preocupados y ocupados por esta situación". "Efectivamente hay seis plazas que se han convocado en esta nueva convocatoria MIR y esperamos que todas sean elegidas y que no se abandonen. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando para que Huelva sea una provincia atractiva con todas las inversiones que se han hecho en estos últimos seis años", ha finalizado.

Por su parte, el parlamentario del PSOE Enrique Gaviño ha asegurado que este servicio "ha cerrado", pero "para resolver el entuerto, han hecho un plan de contingencia". "Este plan expone, y abro comillas, que la atención programada y urgente de los pacientes de esta provincia no está garantizada. Hasta febrero se contaba con cinco facultativos, pero la plantilla se ha reducido a un especialista, cierro comillas", ha desgranado.

Por ello, el socialista ha criticado que "esta situación se viene arrastrando desde hace años y ustedes no han hecho nada, han dejado morir el servicio de cirugía vascular", pero "ahora que lo han cerrado, es cuando sacan una oferta para llamar a médicos que vayan a Huelva", ya que "antes no les ha importado que los cirujanos huyeran del esperpento que ustedes le proponían ni que se cogieran bajas por estrés laboral y por depresión".

"Antes no les importaba que un cirujano llevara cuatro años firmando contratos mes a mes, antes no les importaba que hubiera una lista de 7.200 pacientes esperando hasta 37 meses ser atendidos. Si no les ofrecen algo más, alguna garantía, algún atractivo, no va a ser positiva la respuesta a su oferta", ha aseverado.

En este sentido, Gaviño ha indicado que "el hecho de que se haya reincorporado un cirujano que estaba de baja no reduce el dolor", porque "al final no se ha reincorporado, le da pánico volver al trabajo". "El dolor se hace mucho más grande porque ustedes resulta que hoy tienen acreditadas siete plazas de cirujanos vasculares, pero solo han solicitado seis. Hasta ese punto llega su dejadez", ha aseverado.

Así, el socialista ha subrayado que el Plan de Contingencia "solo plantea una solución al servicio: cargárselo directamente". "Le leo cómo ordenan cargarselo: no atender ninguna consulta pedida desde atención primaria, no ingresar a nadie en Huelva, no operar a nadie en Huelva y trasladar todos los usuarios ingresados a hospitales de Sevilla. Esa es su solución", ha criticado.

"La Sociedad Andaluza de Angiología y Cirugía Vascular les ha dicho que les escuche, que tienen que aportar soluciones, que la situación de Huelva es muy crítica. La solución es clara, pero ustedes han hecho un Plan de Contingencia que condena a los onubenses, porque los protocolos prohibían los traslados, pero ustedes obligan a trasladar. No es que ustedes sean malos gestores, no va por ahí, es que tienen un plan y lo están ejecutando, incluso poniendo en riesgo nuestra salud y nuestras vidas", ha finalizado.