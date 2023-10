Sanlúcar de Barrameda, un destino abierto todo el año

En 2022, Sanlúcar de Barrameda se proclamó Capital Española de la Gastronomía (CEG) e inició una nueva hoja de ruta para todos los municipios españoles, ya que se convirtió en el primer galardonado que no era una capital de provincia. Desde entonces, ha experimentado una transformación y consolidación sin precedentes en su sector turístico, con un acento especial en la gastronomía. Sin embargo, su aspiración no se detiene ahí y busca alcanzar la excelencia.

Los datos muestran que en el primer semestre de 2023 la ocupación hotelera ha subido una media de 10 puntos con respecto al año anterior. De hecho, según los datos del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en los primeros nueve meses de este año, la ocupación media ha sido del 71 por ciento. Estas cifras reflejan no solo el interés turístico, sino la desestacionalización del turismo. Sanlúcar ya no es solo un destino de verano; es una elección todo el año. Este auge también se refleja en la infraestructura. El número de plazas hoteleras ha aumentado, sumando dos nuevos hoteles, y el sector hostelero ha podido ver la apertura de cinco nuevos establecimientos en 2023. Todo ello se debe al gran interés que está suscitando un municipio en el que la población casi se duplica en los meses estivales, superando los 200.000 habitantes. Asimismo, la repercusión de ser la CEG no solo ha elevado su fama en los medios nacionales e internacionales, sino que también ha impulsado la economía local con la creación de más de 250 empleos en hostelería en 2022.

Pero los visitantes no solo acuden a este enclave privilegiado atraídos por la gastronomía; el enoturismo y el interés por el patrimonio monumental de la ciudad han ganado relevancia. Y es que, la Manzanilla, ese vino ligero y fresco, es otro tesoro sanluqueño. Sanlúcar no solo ofrece a los visitantes una copa de vino, sino toda una experiencia enoturística. Con las «bodegas catedrales» y el Centro de Interpretación de la Manzanilla (CIMA), los amantes del vino pueden sumergirse en el proceso de elaboración y crianza de este delicioso elixir. Lo que hace única a la Manzanilla es su «velo de flor», una levadura que solo prospera en el clima particular de Sanlúcar y que otorga a este vino su carácter distintivo. Es de destacar que el CIMA ha sido un testigo de este auge, registrando durante 2023 un notable incremento en el número de visitantes en comparación con el año anterior.

Por otro lado, Sanlúcar también ha demostrado innovación en sus propuestas turísticas, como lo evidencia el buque La Pepa, premiado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2022. Esta experiencia combina lo mejor de la gastronomía local con un viaje por la desembocadura del Guadalquivir al atardecer.

En definitiva, con una visión clara hacia el futuro, la localidad trabaja en colaboración con diferentes sectores para consolidarse en un modelo de excelencia turística, aprovechando su riqueza gastronómica y cultural.

Sanlúcar de Barrameda es diamante de la gastronomía en Andalucía. Detrás de cada producto hay cientos de historias y una comunidad dedicada exclusivamente a preservar y promover su riqueza culinaria. Visitar Sanlúcar es una travesía de sabores, cultura y tradición que no deja indiferente a nadie. Es una experiencia enriquecedora donde la gastronomía no solo es un placer para el paladar, sino también una puerta al alma y esencia de esta ciudad gaditana. La combinación de monumentos, paisajes deslumbrantes y gastronomía hace de Sanlúcar de Barrameda un destino turístico insuperable. Esta localidad es una joya en constante pulido donde la tradición y la innovación se encuentran para ofrecer a los visitantes una experiencia inolvidable con sabor andaluz. Es un ejemplo de cómo una ciudad puede reinventarse y prosperar a través de su patrimonio.

Tres productos que los sanluqueños cuidan como tesoros

Uno de los grandes triunfos de la ciudad ha sido el aprovechamiento y promoción de sus recursos autóctonos. El municipio destaca por tres joyas gastronómicas que encarnan su rica tradición culinaria: el langostino, reconocido por su sabor intenso y su recolección única en las aguas poco profundas del río Guadalquivir; la Manzanilla, un vino singular cuya crianza le otorga características únicas en el mundo, y la patata de Sanlúcar, cultivada en arenas finas y regada con agua salada, lo que le confiere un sabor y textura distintivos.