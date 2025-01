Sevilla apuesta por el turismo de interior en la inauguración de Fitur

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha apostado por el turismo interior a tenor de la evolución del sector experimentada el pasado año, con cifras de dos dígitos, por encima del 10%, en lo que respecta a número de viajeros o pernoctaciones. "Es el verdadero turismo que genera valor añadido y ahí está la verdadera capacidad de crecimiento".

En una intervención pública en el stand que la provincia tiene la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), que se ha inaugurado de forma oficial este miércoles, Fernández ha esgrimido que el "nuevo turismo" nos deja a un visitante "que ya no se pega 12 horas pegado a un plano, sino que quiere emociones y experiencias, aparte de los monumentos". Una actividad que en la provincia supone un 20% del Producto Interior Bruto (PIB).

El presidente de la Diputación ha defendido que el turista de interior tiene "personalidad propia". En cuanto a cifras, en torno a un millón de visitantes registró la provincia en 2024 -por los tres millones que recibió la capital andaluza- lo que demuestra que "tenemos que huir de la mayor masificación de la ciudad, que tiene, prácticamente colapsada su capacidad hotelera".

Fernández, como ya hizo la noche del martes durante la presentación de la programación de la provincia en Fitur a touroperadores y demás profesionales del turismo, ha defendido de nuevo la labor de empresarios y trabajadores del sector. "La hospitalidad y el trato de estos últimos es fundamental para cautivar al visitante".

Por último, el presidente de la Diputación ha aplaudido el regreso de Sevilla al pabellón de Andalucía. "Está bien rectificar. No era lógico que la capital de la comunidad autónoma no estuviera en este espacio". No obstante, Fernández ha afirmado que "sería bueno" que "volviéramos al sentido común".

"El turista cambió. Puede querer visitar la Giralda y Carmona o el Alcázar y Osuna", ha abundado, al tiempo que ha señalado que desde el organismo que preside "vamos a encapsular la turismofobia". En este sentido, "trabajaremos para lograr la mejor convivencia posible entre vecinos y turistas".

Prodetur presentará el destino Sevilla en Miami

Por otro lado, Fernández ha mantenido un encuentro en Madrid con la directora de la Oficina de Turismo de España en Miami, Elvira Marcos, al objeto de reforzar la colaboración en lo referente a la promoción turística en el sur de Florida, en Estados Unidos.

Miami es conocida por su fuerte conexión con la cultura hispana. "Esta ciudad no solo es un punto de encuentro de comunidades latinas y europeas, sino también un centro neurálgico de negocios y turismo de alta calidad", ha destacado el mandatario provincial.

En este sentido, Prodetur tiene prevista una presentación del destino en Miami, además de un encuentro profesional entre empresas sevillanas y turoperadores y representantes locales del sector, el próximo mes de marzo, con motivo de la celebración de una nueva edición de la 'Feria de Sevilla' en esa ciudad estadounidense.

Fernández ha comentado con Marcos la apuesta de la institución provincial para Fitur, en la que la provincia de Sevilla se presenta como un destino "completo, sostenible, genuino y lleno de riqueza". Un turismo de interior para aquellos viajeros que buscan "algo diferente", experiencias más allá de la simple visita.

"Estamos convencidos de que somos un destino muy atractivo, que tiene mucho que ofrecer al mercado estadounidense, particularmente, al de Miami y su zona de influencia, un turismo de calidad que tiene un impacto económico significativo, con estancias más prolongadas, que además busca vivencias y autenticidad", ha añadido.

En este contexto, el presidente de la Diputación ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía trabajar por el vuelo directo Sevilla-Miami, dado que Málaga se llevó la conexión directa con Nueva York. "Nos hace falta, nos interesa y hay que repartir; por lo tanto, hay que poner toda la carne en el asador para que ese proyecto salga y venga a Sevilla".

Estados Unidos es el primer mercado extranjero emisor de pernoctaciones en la provincia de Sevilla, con una cuota del 12,76% del total, seguido por Francia, con el 12,35%. El tercer puesto lo ocupa Italia con una cuota del 10,54% de las pernoctaciones de los no residentes en España.