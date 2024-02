Sevilla quedará "incomunicada" mañana: "Estamos hasta el gorro de ser dialogantes"

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y cooperativas Agro-alimentarias pretenden dejar "incomunicada" Sevilla con cortes de tráfico en las seis vías de acceso y salida a la capital andaluza como acción de protesta por la crítica situación del campo en España y en Andalucía en particular.

Las concentraciones comenzarán a las nueve de la mañana, aunque los cortes se efectuarán a partir de las diez, tanto a pie como en tractores. Se espera una movilización histórica y un mayoritario seguimiento de una jornada de paro agrario en toda la provincia, como fórmula de mostrar el rechazo del sector a las consecuencias de la aplicación de la nueva PAC.

En la rueda de prensa previa a las manifestaciones han participado los dirigentes de Asaja, Ricardo Serra; de COAG, Ramón García; de UPA; Verónica Romero, y de cooperativas Agro-alimentarias, Gabriel Cabello, quienes mostraron su apoyo a las movilizaciones que iniciaron hace más de una semana plataformas de agricultores y apelaron a la unidad del campo y a que se sumen todos a las concentraciones y tractoradas de mañana en Sevilla; además se realizarán en Jaén, en Málaga y en el puerto de Motril (Granada).

Después de una semana de movilizaciones sin autorizaciones, las que se inician mañana están autorizadas por la Delegación del Gobierno. Aun así, realizaron un llamamiento al civismo de todos los agricultores. De lo que se trata es de actuar en defensa del campo y de contar con el respaldo de la ciudadanía.

"Los agricultores no pueden ser ambientalistas, verdes, si sus números están en rojo. Están hundiendo a todo el sector. No va a terminar aquí, mientras no tengamos una respuesta seria, contundente y un compromiso. Hay elecciones en junio, vas les vale ponerse las pilas", aseguró Ricardo Serra, que demandó "una respuesta contundente del Gobierno" a las imposiciones de la UE, porque "estamos hasta el gorro de ser dialogantes. Ya está bien de historias, hacen falta hechos claros, compromisos públicos". Andalucía representa a un tercio de los agricultores que hay en España.