La financiación del PSOE, de nuevo en entredicho

Una decena de ex altos cargos del Ayuntamiento de Sevilla, incluido un exedil socialista y un miembro de Izquierda Unida, admitieron ayer haber favorecido a la empresa Fitonovo en la adjudicación de contratos a cambio de comisiones, algunas de las cuales pudieron haber beneficiado a sus partidos, según informó Efe.

La Audiencia Nacional celebra desde ayer el cuarto juicio del denominado «caso Madeja», en esta ocasión centrado en las presuntas adjudicaciones irregulares que consiguió la empresa Fitonovo en Sevilla, algunas de las cuales se remontan a 2004, y en el que figuran como partícipes a título lucrativo Izquierda Unida y el PSOE.

Según la tesis del magistrado que investigó los hechos, ambas formaciones habrían conseguido que «distintas empresas» asumieran el pago de bienes y servicios «de los que se beneficiaron o percibieron directamente distintas cantidades». El juez calculó que el PSOE se habría beneficiado de 159.839,36 euros e IU de 155.000 euros.

Como ha ocurrido con otros juicios de esta macrocausa, la gran mayoría de los acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que han reconocido los hechos de los que se les acusan a cambio de notables reducciones en sus peticiones de condena al apreciar las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y confesión. Entre ellos figura el exconcejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo, del PSOE, que ha protagonizado un momento de confusión que él ha atribuido al paso del tiempo desde que ocurrieron los hechos, casi 20 años en algún caso.

Gómez Lobo está acusado de haber favorecido en la adjudicación de varios contratos a Fitonovo y de requerirle como compensación 30.000 euros para el PSOE y el pago de unas obras en la sede la agrupación socialista Macarena en 2007. Al preguntarle el abogado del PSOE si le consta que ese dinero entrase en las arcas del partido, el acusado ha respondido con rotundidad: «Entró. Lo entregamos». Sin embargo, cuando le ha preguntado por la cantidad concreta, Gómez Lobo ha contestado: «Que yo sepa ninguna». Tras cuestionar el letrado estas incoherencias, el acusado se ha limitado a reafirmar el acuerdo entre su defensa y la Fiscalía.

Entre los acusados que también han llegado a un pacto con el fiscal figuran el exdirector de Vía Pública Domingo Enrique Castaño; el exjefe de Mantenimiento de Parques y Jardines Francisco Amores; y el entonces miembro de Izquierda Unida Antonio Miguel Ruiz Carmona, entre otros antiguos cargos del Ayuntamiento.

No así quien fuera primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodríguez Torrijos; el concejal José Manuel García, ambos de Izquierda Unida y quienes han alegado prescripción; y el exdirector de Medio Ambiente Joaquín Guillermo Peña Blanco. La abogada de Izquierda Unida ha negado que el partido recibiese 155.000 euros 2010 y 2011 de Fitonovo por la adjudicación de once expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla. “Queremos demostrar que no hay trampa ni cartón”, ha aseverado la letrada.

El fiscal cree que desde esta empresa salieron dos pagos de 70.000 y 85.000 euros entre 2010 y 2011 que fueron entregados -el primero de ellos en una caja de zapatos- indiciariamente al miembro de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona, uno de los que se han conformado.

La abogada ha negado que IU haya recibido “en su contabilidad o patrimonio cantidad alguna procedente de Fitonovo” y ha pedido los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas que así lo acreditarían. .