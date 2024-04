El abecedario de la Feria de Sevilla 2024: del (A)lbero al (Z)arcillo

La Feria de Abril de Sevilla comienza en la medianoche de este sábado. Las letras del abecedario, de la A de Albero a la Z de Zarcillo, sirven para dar una serie de claves para entender esta fiesta que congregará a cientos de miles de personas en la capital andaluza.

A de ALBERO. El albero es una tierra de color amarillo que procede de la comarca sevillana de Los Alcores y con el que están formadas la calles que conforman el Real de la Feria, el emplazamiento en el que se celebra esta fiesta. También se utiliza en las plazas de toros y en algunos jardines y, para evitar un exceso de polvo, se riega con cloruro de calcio.

B de BOMBILLAS. La portada de la Feria de Abril de Sevilla 2024 contendrá 25.000 bombillas, 7.000 más que en 2023, y serán las encargadas de dar la bienvenida a los visitantes en la entrada del recinto.

C de CASETA. Un total de 1.053 casetas se repartirán entre las 15 calles que forman el recinto ferial de 275.000 metros cuadrados. Este año, el PSOE no contará con su habitual caseta, de las pocas abiertas al público, al no haber pagado las tasas reglamentarias a tiempo, aunque su espacio ya está adjudicado a nuevos titulares.

D de DISTRITOS. De las más de mil casetas, solo 15 son públicas, mientras que el resto son casetas privadas donde solo se permite el acceso a los socios. En el listado pueden encontrarse las casetas de algunos distritos de la ciudad, como el Distrito Este o Triana-Los Remedios, u otras de partidos políticos y sindicatos.

E de ESPARTO. El esparto es el material que se usa en las suelas de las alpargatas, el calzado recomendado para las mujeres que visitan la feria por su comodidad para resistir muchas horas de pie y su versatilidad parda combinarlo con la vestimenta tradicional.

F de FAROLILLOS. Adornos de papel que conforman "un cielo de farolillos que va alumbrando la calle", como dice la sevillana del grupo Raya Real. Se colocan dentro de las casetas y colgados en las calles y suelen ser de colores alegres.

G de GITANA. El término "traje de gitana" se utiliza como una alternativa tradicional a "traje de flamenca" para denominar a la vestimenta tradicional de las mujeres en la Feria de Abril. Su nombre se debe al humilde origen de este vestido de las mujeres que ayudaban a sus maridos en las ferias de ganado, la mayoría de ellas gitanas.

H de HORQUILLA. Las horquillas son un adorno que, a pesar de pasar desapercibidas, resultan muy necesarias en los peinados que acompañan a los trajes. Las mujeres que vistan el traje de flamenca deben llevar recogidos que suelen ser complementados con flores o peinecillos.

I de INFIERNO. La conocida como calle del Infierno del recinto de la Feria recibe su nombre por los ruidos que desprenden las casi 400 atracciones que allí se sitúan. Algunas de las más conocidas son el ratón vacilón o los coches de choque. Es una de las zonas más queridas por los niños y tiene un horario especial para personas con síndrome de Asperger y TEA, que este año será el lunes, martes, jueves y viernes de 15.00 a 19.00 horas.

J de JALEO Y JARANA. El jaleo suele acompañar a aquellos que se acercan a la feria tras un exceso de bebida y baile típico de esta festividad. La rumba y la sevillana protagonizan una de las semanas favoritas de los sevillanos.

K de KIT DE SUPERVIVENCIA. A la Feria de Abril se debe ir preparado con algunos utensilios básicos que pueden servir de gran ayuda, como un abanico que alivie las altas temperaturas, aguja e hilo para posibles inconvenientes con los trajes de flamenca y tiritas que alivien las rozaduras de los zapatos recién estrenados.

L de LOS DEL RÍO. El popular dúo sevillano Los del Río darán la bienvenida a la Feria de Abril 2024 protagonizando el tradicional alumbrado. Serán los encargados de pulsar el botón que encenderá la portada de esta edición en la medianoche del sábado.

M de MANTONCILLO. El traje de flamenca suele lucirse con un mantoncillo, un complemento tan tradicional como versátil, que puede colocarse de distintas formas, en pico, cruzado o ajustado al escote, y cuyos bordados sorprenden año tras año por su belleza y detalle.

N de ¿NUEVA FECHA?. Este año, la fecha de la Feria de Abril se someterá votación. Entre el 23 y 25 de abril los sevillanos mayores de edad empadronados en la ciudad podrán elegir de manera telemática o presencial el formato de esta festividad para decidir si se mantiene el actual, de sábado a sábado, o el original, de lunes a domingo.

O de ORIGEN DEL REAL. El emplazamiento en el que se celebra la feria recibe el nombre de Real de la Feria de Sevilla porque un real era el precio que cobraban los cocheros de caballos por trasladar a las personas hasta el recinto ferial.

P de PESCAITO. La conocida como "noche del pescaito" será la de este sábado, la noche del "alumbrao". Es una costumbre que comienza tras el traslado de la feria al barrio de Los Remedios y consiste en celebrar el inicio de la feria comiendo pescado frito y bebiendo rebujito en las casetas. Los hombres y mujeres visten de forma elegante, aunque nunca con el traje tradicional.

Q de QUESO (Y JAMÓN). A la feria se acude a beber, a bailar y a comer. Durante el día, los asistentes suelen compartir platos de jamón y queso regados con manzanilla. Para aquellos a los que no les convence la manzanilla, está la cerveza, una bebida de la que este año se consumirán más de un millón de litros.

R de REBUJITO. El rebujito es una bebida imprescindible en la Ferial. Esta mezcla de vino fino y gaseosa o refresco de limón dan como resultado una dulce y refrescante bebida que se sirve en jarras.

S de SEVILLANAS. Las sevillanas son el baile por excelencia de la Feria de Abril. "Mírala cara a cara" o "Ya huele a feria" son algunas de las más conocidas, aunque no las únicas que sonarán en el real durante estos días. Un movimiento de manos y pies que ha inundado las redes de consejos para aprender de forma rápida y fácil, aunque muchos se lanzan a bailar sin consejos previos.

T de TRAJE DE FLAMENCA. El traje de flamenca es la vestimenta tradicional de la Feria de Abril. Consiste en un vestido largo y entallado que, aunque suele estar caracterizado por estampados coloridos y los tradicionales lunares, este año llega con nuevas incorporaciones como mangas más cortas o, incluso, lentejuelas.

V de VOLANTES. Los volantes son el elemento que caracteriza los trajes de flamenca. De todos los tipos y tamaños, suelen lucirse en las mangas y bajos del vestido. Los volantes aportan cuerpo y movimiento a un traje que se luce en el Real durante los días de feria.

W de W.C. PÚBLICOS. Cuando los rebujitos pasan factura, los visitantes de la feria pueden acudir a los servicios públicos que se distribuyen a lo largo de las delimitaciones exteriores del Real. Estarán disponibles hasta seis, dos de ellos situados en la Avenida Alfredo Kraus y en la Avenida Presidente Adolfo Suárez, mientras que los cuatro restantes se distribuyen en el terreno que acoge las atracciones.

X de EXTRANJEROS. Turistas nacionales e internacionales llegan cada año a la Feria de Abril para no perderse una de las festividades que ha ganado mayor popularidad en los últimos años. Suelen ser franceses, italianos, británicos y alemanes y, este año, contarán con visitas guiadas por las calles del Real de la Feria durante una hora, una iniciativa que ha despertado todo tipo de opiniones.

Y de YEGUA. Es habitual que, durante un paseo por el Real, los sevillanos vayan esquivando los coches de caballos que pasean por sus calles. Su origen se remonta a la tradicional feria del ganado de la que proviene esta tradicional fiesta, aunque, en los últimos años y debido a varios incidentes que han perjudicado a los animales, algunos comienzan a preguntarse si en algún momento dejará de haber caballos en la Feria de Abril.

Z de ZARCILLO. Los zarcillos son los pendientes que acompañan el tradicional traje de flamenca. Existen de varias formas y materiales, aunque este año serán tendencia los pendientes dorados y grandes, que recuerdan al estilo barroco.