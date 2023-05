A la búsqueda desesperada del sevillano perdido

Sevilla se desinfla. Cada vez son más los sevillanos que eligen algunos de los "municipios dormitorio" para fijar su residencia, lo que ha provocado que sea superada por Zaragoza en población. La tendencia viene de lejos. Hace tiempo ya que la capital de Andalucía bajó de los 700.000 habitantes, pero pasar de la cuarta a la quinta ciudad de España ha provocado una reacción. El Ayuntamiento hispalense ha iniciado una campaña puerta a puerta para recuperar el censo perdido. Así, se ha activado el denominado "empadronamiento a domicilio".

Los servicios municipales del Ayuntamiento de Sevilla entregan o dejan puerta a puerta tarjetas de visita ofreciendo la posibilidad del empadronamiento inmediato o solicitándolo con solo una llamada de teléfono al 955 470 500. Igualmente, se facilita un código QR que redirige a la página web en la que seguir los pasos para empadronarse vía on line y los requisitos.

El Ayuntamiento de Sevilla ha trasladado al INE que a fecha 1 de enero de 2023, contabilizaba 693.229 habitantes empadronados en la ciudad, de cara a la revisión del padrón que acometerá a finales de año dicha entidad estatal, en un marco en el que a fecha de 1 de enero de 2022 el Consistorio registraba 691.215 vecinos empadronados y el INE reconoció 681.898 habitantes de derecho, pues, por una diferencia de criterio, viene pesando una diferencia de unos 10.000 empadronamientos entre los recuentos statal y local.

En concreto, a fecha 1 de enero de 2019, el Ayuntamiento de Sevilla contabilizaba 699.005 personas empadronadas, si bien el INE registraba 688.592. El 1 de enero de 2020, el Consistorio contabilizaba 701.455 empadronamientos, pero el INE daba cuenta después de 691.395 personas empadronadas. En el caso de la revisión del 1 de enero de 2021, el Ayuntamiento registraba 694.492 vecinos de pleno derecho, mientras el INE contabilizaba 684.234; y ya en la revisión del 1 de enero de 2022, el recuento municipal era de 691.215 habitantes empadronados, pero el del INE arrojaba 681.998 vecinos oficiales.

DIFERENCIAS ENTRE ZARAGOZA Y SEVILLA

El geógrafo Antonio Giraldo explicaba en Twitter que "aunque Zaragoza y Sevilla puedan parecernos dos ciudades muy parecidas (ambas tienen en torno a 700.000 habitantes), la estructura urbana y conurbada de ambas es radicalmente diferente. Mientras que Zaragoza es una ciudad cuyo peso - regional- es exclusivo y cuya área metropolitana -casi inexistente- agrega apenas 50.000 habitantes más, Sevilla (ciudad) no es ni el 50% de la población de toda su área, que supera ampliamente el millón y medio de personas y cuyo nivel de alcance no es comparable a Zaragoza". Por este motivo, "la macroestructura urbana sevillana provoca dinámicas y flujos de población que difícilmente se pueden dar en la ciudad aragonesa. Lo que sucede, al igual que en casi todas las grandes capitales, es que la población de Sevilla se redistribuye en su propia área (por diversos motivos), mientras que Zaragoza sigue una dinámica más propia de ciudad intermedia. Dos Hermanas (área de Sevilla) ha ganado casi 10.000 habitantes en los últimos 10 años y, comparativamente, la aglomeración urbana de Sevilla crece mucho más que Zaragoza (por los motivos expresados). Con esto quiero decir que ganar o perder población no es bueno o malo per se, sino que lo es en función del contexto, y ambas ciudades no están en el mismo".