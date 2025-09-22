El cadáver de Cantillana (Sevilla) es del hombre que se buscaba por acuchillar a su expareja

El cadáver de un hombre localizado este domingo en Cantillana (Sevilla) corresponde al del hombre que se buscaba desde el pasado 9 de septiembre por agredir a su expareja, que fue apuñalada en el cuello.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que la autopsia ha confirmado tanto la identidad del fallecido como las circunstancias de su muerte, tras ser encontrado ahorcado en un campo del municipio.

El hallazgo se produjo sobre las 10:00 horas en la zona del río Viar, durante una batida de las patrullas de la Guardia Civil que participaban en la búsqueda del presunto agresor.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19:15 horas del 9 de septiembre, cuando una persona llamó al servicio de Emergencias 112 para indicar que había una mujer con una herida sangrante en el cuello, por lo que fue enviado a la zona, en la calle Nuestro Padre Jesús, un dispositivo de emergencia que trasladó a la mujer a un centro hospitalario.

Inicialmente se sospechó que el hombre usó en el ataque un arma blanca. La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al presunto agresor, dispositivo que continuaba activo.

El presunto agresor y la víctima son de nacionalidad colombiana, ambos de 46 años, y sobre él pesaba una orden de alejamiento en vigor desde junio pasado por denuncias previas de la mujer hacia él.