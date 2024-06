Destino Europa

El próximo 9 de junio los españoles estamos citados a unas elecciones cruciales en las que decidiremos qué Europa queremos para el futuro y la posición que España ocupará en la Unión, y esta no es una cuestión menor. El proyecto europeo es la historia de un éxito que comenzó como el sueño de unos pocos para pasar a ser la esperanza de muchos. Europa se ha construido sobre la voluntad de aunar y no dividir, de sumar y no restar y, España ha contribuido de un modo determinante a ello.

Actualmente, Europa atraviesa momentos difíciles, convulsos y, probablemente, trascendentales para su futuro que están dando alas al viejo fantasma de los populismos. Las últimas elecciones europeas fueron en 2019 y en estos cinco años hemos vivido el Brexit, la pandemia del COVID, la invasión de Rusia a la soberanía de Ucrania o el reciente estallido de Oriente Medio. Acontecimientos a los que España no ha sido ajena.

En paralelo, el panorama político español se encuentra altamente viciado por un Presidente que ha asumido el relato independentista y más pendiente de tapar asuntos que afectan a su entorno y poco o nada tienen que ver con los intereses sociales. La moto de Sánchez se gripó y ahora el cohete no despega. Pedro Sánchez se encuentra inmerso en una campaña peligrosa contra la democracia y una cruzada de acoso y desprestigio contra todo aquello que le incomoda.

El enamorado Presidente ha engañado a España desde el inicio de la legislatura, se ha dedicado a amedrentar a los jueces que cumplen con su obligación de perseguir conductas susceptibles de ser reprobadas, acosa a los medios de comunicación que le son críticos y, salvo la más indigna y perniciosa ley de amnistía que le mantiene por el momento en Moncloa y que nos sitúa en el punto de mira de Europa, no ha sido capaz de sacar ninguna ley adelante. Por cierto, una ley de amnistía cuya aprobación por las Congreso de los Diputados se enmarca en medio de una campaña electoral y supone el pago de Pedro Sánchez a los independentistas por la investidura. Impunidad por investidura. Un claro ejercicio de corrupción política que eleva a Puigdemont a los altares tras siete años de huida por sedición y mantiene a Sánchez como Presidente de un Gobierno fracasado, colapsado y con sus asuntos personales como única agenda.

Tenemos las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea, una preocupante pobreza infantil en aumento, los índices de criminalidad disparados, una inflación que encarece de forma acelerada la cesta de la compra, una juventud que ve desatendido e ignorado su derecho de construir una vida próspera, una «España vaciada» a la que no le presta la más mínima atención y graves casos de corrupción política y, supuestamente, personal que rondan al PSOE y al líder.

Las elecciones al parlamento europeo suponen una oportunidad para dar tu respuesta a un Gobierno que nos divide, nos censura, nos quiere siervos. Un Gobierno que ataca al Estado de Derecho y al imperio de la ley, que ha colonizado las instituciones sin escrúpulo alguno y que, en definitiva, no tiene proyecto de país porque no cree en España. El 9 de junio tenemos la oportunidad de responder a esa política egoísta y radical que hace uso de la mentira y, al más puro estilo Halloween del truco y trato, solo favorecen al «puto amo».

Pedro Sánchez, tras la epístola amorosa que escribió sabiendo ya que su mujer estaba siendo investigada y que supuso el inicio de la campaña electoral, ahora se enrola en la bandera del europeísmo, pero que no nos engañe de nuevo.

Pocos momentos como el actual han requerido de una acción clara y contundente de los españoles como ahora. Estamos ante una época de incertidumbre y enormes desafíos, algunos de ellos superados pero reabiertos por la irresponsable política atrincherada de un Gobierno derrotado por sus propias estrategias de desprecio más absoluto hacia la democracia, la igualdad, la libertad y la justicia. Los ciudadanos debemos hacer frente a esas prácticas de chantaje, de mentira y de abuso de poder. El Partido Popular es el timón real del constitucionalismo y nuestro programa es la hoja de ruta idónea para contribuir de forma determinante a generar certidumbre, seguridad y prosperidad al conjunto de la Unión, de España y, por supuesto, de Andalucía.

Es mucho lo que España puede aportar a Europa y mucho lo que Andalucía gana formando parte de la España europeísta. En estos años, la comunidad andaluza ha contribuido de forma activa, con voz y presencia propia en las políticas comunitarias. El Gobierno de la Junta de Andalucía, con Juanma Moreno a la cabeza, ha mostrado su total sensibilidad a los problemas que tenemos los andaluces, llevando a Europa temas transcendentales por nuestra especial climatología y orografía como son el agua, el acuciante problema de la sequía, la agricultura, ganadería, pesca o las infraestructuras que tanto inciden en nuestro sistema productivo. Sevilla necesita de la Unión Europea y el papel de nuestra provincia es fundamental.

Desde Sevilla debemos liderar y dar una respuesta histórica para que el Gobierno de Pedro Sánchez, su partido y sus socios sepan que los sevillanos no somos siervos de nadie, no somos menos ciudadanos que otros, queremos una España unida, democrática, pacífica y cooperativa con un Gobierno capaz de legislar para todos sin distinción y sin precariedad parlamentaria. Necesitamos un Gobierno que, al igual que la Junta de Andalucía, se haga oír en la Unión para que el Sur de Europa pueda seguir avanzando y que Sevilla siga siendo beneficiaria de ese progreso que desde el Gobierno central nos niegan.

La Europa Popular de estos últimos cinco años ha traído desarrollo a nuestra provincia. Conjuntamente con las políticas de la Junta de Andalucía y del Partido Popular Europeo, Sevilla ha conseguido inversión para importantes proyectos e infraestructuras muy demandadas por los sevillanos desde hace décadas como han sido la línea 3 del Metro, el tranvía de Alcalá de Guadaíra, la Ciudad de la Justicia, el acceso Norte a la capital, el desbloqueo del deseado proyecto Reales Atarazanas, 79 obras de actuación por una inversión de 280M€ en políticas de agua, los descongestionantes carriles BUS-VAO o el desdoble de la A-392 en sentido Alcalá- Dos Hermanas, entre muchas otras actuaciones de gran calado para la provincia.

Con Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, Sevilla se ha visto beneficiada y ha avanzado con el respaldado del Partido Popular Europeo y este es el camino a seguir si queremos mayor avance en nuestra provincia. Por todo ello, la delegación andaluza, con tu respuesta, hará que Sevilla sea parte fundamental de las políticas comunitarias para atender las demandas reales a nuestras necesidades.

La capital andaluza no se merece una política que chantajee a los sevillanos, no merecemos los continuados agravios de un Gobierno central que nos miente con desprecio y nos considera ciudadanos de segunda. Merecemos una política responsable que derribe cualquier muro, sin bulos y que nos permita caminar juntos en condiciones de igualdad. Sevilla tiene la respuesta para cambiar el enfrentamiento por la convivencia, el insulto por la moderación y el desgobierno por la buena gestión.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere mantenernos callados, no lo permitamos. El próximo 9 de junio vota por el Estado de Derecho, por unas políticas justas para los agricultores y ganaderos, por unos fondos que nos permitan seguir desarrollando y potenciando nuestra provincia. Salgamos para que, con TU RESPUESTA, Sevilla se escuche en Europa y seamos parte esencial en las políticas comunitarias.

José Ricardo García Román es Secretario General PP de Sevilla y diputado Portavoz del Grupo Popular de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Parlamento de Andalucía