Un detenido en Sevilla en una operación contra el tráfico ilegal de tabaco

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Sevilla en una operación contra el tráfico ilegal de tabaco, en la que se han intervenido 403 kilos de picadura de tabaco de origen supuestamente ilícito, con un valor en el mercado de 68.510 euros.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que la investigación se inició tras detectar el aumento de envíos de paquetes a través de varias empresas de mensajería a distintos puntos de la geografía nacional que tenían como origen Sevilla, sospechando de que pudieran contener cantidades diversas de picadura de tabaco de origen ilícito.

A raíz de estos hechos, durante el desarrollo de las actuaciones de la investigación se logró paralizar uno de estos envíos, que contenía 403 kilos de picadura de tabaco, y se logró identificar al remitente para su detención como presunto autor de un delito de contrabando por la distribución ilícita de tabaco.

La Guardia Civil ha recordado que los únicos canales autorizados en España para la venta de tabaco son las expendedurías oficiales y puntos de venta de recargo a través de máquinas expendedoras, y es ilegal la venta “a granel” a través de internet, así como la de cigarrillos sueltos, salvo los denominados puros o puritos, para los que está permitida su venta en establecimientos hosteleros debidamente autorizados.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras del Puerto (UDAIFF) de la Guardia Civil de Sevilla.