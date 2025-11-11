Evoluciona favorablemente el policía herido en un tiroteo en Sevilla, tras nueva operación

El agente de la Policía Nacional herido de gravedad el pasado sábado en un tiroteo con narcotraficantes en Isla Mayor (Sevilla) ha sido operado de nuevo esta tarde y evoluciona favorablemente una vez intervenido, mientras que otros dos policías resultaron heridos de gravedad en la misma operación.

Según ha informado a EFE el portavoz de Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, fuentes policiales, el policía herido de más gravedad, de unos 45 años, ha sido intervenido en una operación programada, y no se prevén nuevas intervenciones quirúrgicas a corto plazo.

La previsión de los médicos que le atienden es que se le comience a retirar la sedación de forma progresiva, y antes del próximo miércoles se le retire igualmente la respiración asistida.

Además otro policía de 44 años se mantiene de baja al recibir un disparo que golpeó en su chaleco antibalas, pero con tal violencia que le provocó la rotura de dos costillas.

Un tercer policía, de 45 años, sufre rotura de triceps, y se encuentra igualmente de baja domiciliaria por este motivo.

Los agentes fueron heridos en una operación que sigue abierta, y en cuyo marco se ha desplegado esta tarde un nuevo dispositivo en la misma zona rural de Isla Mayor, concretamente en una serie de naves de la zona conocida como Camino de los Toruños, a aproximadamente un kilómetro del casco urbano de Isla Mayor.

Al igual que el pasado sábado, se ha desarrollado el cierre de toda la zona de acceso para registrar varias naves, donde se sospecha que se podría almacenar droga como guarderías, aprovechando su cercanía al cauce del Guadalquivir.

La vigilancia se ha dado con el apoyo de medios aéreos, como un dron o un helicóptero.

Hasta el momento, la Policía Nacional se ha incautado de más de 4.500 kilos de hachís en este operativo, tras localizarse en las últimas horas en una nave el cargamento de 3.800 kilos de hachís, ya intervenido, que era transportado en una lancha que fue interceptada por los agentes.

Este domingo ya fueron intervenidos 700 kilos de hachís en esta misma operación, droga que fue encontrada durante los registros practicados, y también se han recuperado dos vehículos que constaban como sustraídos.

La investigación sigue abierta con el objetivo de proceder a la identificación y detención de los autores materiales de los hechos, para lo que se mantiene desplegado un dispositivo policial.

Los hechos tuvieron lugar en una nave industrial de Isla Mayor durante una operación de vigilancia de lucha contra el narcotráfico a través del río Guadalquivir, en la que trabajaban desde la madrugada los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO), junto con otras unidades policiales de élite.