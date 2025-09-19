Exigen retirar las producciones israelíes del Festival de Cine de Sevilla

Adelante Andalucía ha pedido este viernes que el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará en la capital hispalense del 7 al 15 de noviembre, retire de su programación todas las cintas (películas y documentales) de origen israelí "para unirse así al boicot internacional al estado sionista".

En un comunicado, Begoña Iza, diputada en el Parlamento andaluz por Sevilla, ha defendido que es imprescindible tomar medidas en el asunto y ha incidido en que “no se puede actuar como si no pasara nada, como si Israel no estuviese cometiendo un genocidio".

Para la formación andaluza, esta acción formaría parte del movimiento de boicot internacional que se está llevando a cabo como medida de presión para frenar la masacre en Gaza, al igual que ha pasado con la vuelta ciclista o con el reciente anuncio de RTVE de no participar en Eurovisión si lo hace el Estado de Israel.

Por ello, ha afirmado que, “al igual que se hizo con Rusia al llevarse a cabo medidas que tuvieron consecuencias, hay que responder a las inquietudes de la población e impedir que un festival de Sevilla financiado con nuestros impuestos legitime a producciones sionistas”.

"No podemos ponerle la alfombra azul para que se luzca en nuestra semana grande del cine porque Andalucía no quiere ser cómplice del genocidio”, ha apostillado la parlamentaria del grupo Adelante Andalucía.